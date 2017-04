Stand: 12.04.2017 09:46 Uhr

Weil kritisiert DFL wegen Derby-Ansetzung

Vor dem Niedersachsenderby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Deutsche Fußball Liga (DFL) kritisiert. Der Karsonnabend sei aus polizeilicher Sicht alles andere als ideal für die Begleitung eines solchen Risikospiels. "Die DFL hat sich leider über sehr ernsthafte Bedenken der niedersächsischen Sicherheitsbehörden hinweggesetzt", sagte der SPD-Politiker. An die Adresse der Liga-Organisatoren betonte er: "Mit ihrer Entscheidung hat die DFL auch eine gewisse Verantwortung übernommen, das sage ich sehr deutlich." Rund um das Duell der beiden Traditionsclubs hat es in den vergangenen Jahren immer wieder heftige Ausschreitungen gegeben. Die Partie am Sonnabend gilt deshalb als Risikospiel.

"Sicherheitsbehörden können mehr Rücksichtnahme erwarten"

Weil sieht die Liga-Planer mehr in der Pflicht als die Vereine und forderte von der Deutschen Fußball Liga nach dem Spiel eine Manöverkritik: "Die Sicherheitsbehörden können mehr Rücksichtnahme erwarten, als zumindest in diesem Fall seitens der DFL zum Ausdruck gekommen ist. Darüber sollte man meines Erachtens im Anschluss an diesen Spieltag in Ruhe noch einmal sprechen." Der Ministerpräsident setzt allerdings großes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden: "Ich bin sicher, dass die niedersächsische Polizei mit aller gebotenen Sorgfalt diesen Einsatz vorbereitet hat."

"Tief betroffen" von den Ereignissen in Dortmund

Die Ereignisse vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco am Dienstagabend, als auf den Mannschaftsbus des BVB ein Bombenanschlag verübt wurde, bereiten Weil jedoch Sorge: "Von den Ereignissen in Dortmund bin ich tief betroffen. Man kann nur hoffen, dass diese Gewalttat auch dem Allerletzten klar gemacht hat, dass Gewalt im Sport nichts zu suchen hat, weder im Stadion noch davor."

