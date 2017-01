Stand: 30.01.2017 14:20 Uhr

96: Kind will schon 2017 die alleinige Mehrheit

Martin Kind greift bereits in diesem Jahr nach der kompletten Mehrheit bei der wichtigsten GmbH des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der Präsident des Stammvereins hat dazu einen entsprechenden Antrag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestellt. Das sagte Kind am Montag beim Sportbusiness-Kongress SpoBis in Düsseldorf. Es gehe um die Komplementär-GmbH zur Hannover 96 GmbH & Co. KGaA, erklärte der Unternehmer, der seit Jahren gegen die 50+1-Regelung kämpft. "Ich habe den Antrag als Person Martin Kind gestellt", erklärte der Unternehmer. Anders als ursprünglich geplant will der 72-Jährige alleine die Mehrheit und nicht in einer Gesellschaft zusammen mit den anderen derzeitigen Teilhaber.

Kind seit fast 20 Jahren 96-Förderer

Die Hannover 96 GmbH & Co. KGaA ist das wichtigste Unternehmen in dem komplizierten Konstrukt des Zweitligisten. Sie kümmert sich um den Profibereich und das Nachwuchsleistungszentrum. Der Stammverein muss die Mehrheit an einem Bundesligisten halten, besagt die 50+1-Regelung. Ausnahmen gibt es nur, wenn jemand den Verein mehr als 20 Jahre ununterbrochen und erheblich gefördert hat. Kind hatte im September 1997 das Präsidentenamt beim damaligen Regionalligisten übernommen und sich seitdem auch mit seinem Privatvermögen am Club beteiligt.

Kampf gegen die 50+1-Regel

Rückblick Hannover 96: Ärger nach Verkauf von Anteilen Hannover 96 hat auch die letzten Anteile an der ausgelagerten Profi-Abteilung an die Investorengruppe um Vereinspräsident Kind verkauft. (Meldung vom 28.04.2015) mehr

Kind arbeitet seit Jahren daran, die 50+1-Regel zu verändern, damit Investoren die Mehrheit der Gesellschaftsanteile an einem Bundesliga-Club übernehmen können. In der derzeitigen Ausgestaltung verstoße die Regel laut Kind gegen mehrere europäische Rechte und sei juristisch angreifbar. "Das ist eine verbandsrechtliche Regelung, sie steht im Widerspruch zum Unternehmensrecht. Wenn jemand das durchklagt, hat er größte Chancen zu gewinnen. Ich empfehle, dass es nicht so weit kommt. Dann entscheidet ein Richter und man kann nichts mehr gestalten", sagte der 96-Präsident beim SpoBis in Düsseldorf.

Kein Chinesisch - "Wir wollen mit regionalen Partnern arbeiten"

Zu der überspitzt gestellten Frage, ob chinesische Investoren irgendwann oder schon bald Hannover 96 übernehmen werden, antwortete Kind: "In Hannover wollen wir mit regionalen Partnern arbeiten. Chinesisch wird bei uns nicht gesprochen, nein. Aber wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen. Dafür kämpfe ich." Und weiter: "So attraktiv ist der Fußballmarkt nun auch nicht. Investoren stehen nicht Schlange. Außer vielleicht bei Bayern München. Das hat dort im Ergebnis zu mehr Professionalität geführt - etwa im Marketing."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.01.2017 | 14:25 Uhr