Harnik und Füllkrug lassen Hannover 96 jubeln von Florian Neuhauss, NDR.de

Hannover 96 hat auch das zweite Pflichtspiel von Neu-Trainer André Breitenreiter gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich am frühen Dienstagabend mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg durch und legten damit am 27. Spieltag der Zweiten Liga im Kampf um den Aufstieg vor (Tabelle). Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin (2:0) konnte sich Breitenreiter auf sein gut harmonierendes Sturmduo Martin Harnik/Niclas Füllkrug verlassen. Allerdings überzeugte der Bundesliga-Absteiger erneut nicht vollends.



Die "Roten" spielten mit Trauerflor, um dem im Alter von 91 Jahren verstorbenen Hannes Tkotz zu gedenken, der zur Meistermannschaft von 1954 gehörte.

96 legte gegen Nürnberg los wie die Feuerwehr. Nicht einmal eine halbe Minute war gespielt, da spielte Füllkrug Sturmpartner Harnik frei. Doch der Pass geriet ein bisschen zu steil, aus spitzem Winkel scheiterte der Österreicher am herausstürmenden Raphael Schäfer. Der Schlussmann des FCN traf genauso auf seinen Ex-Club wie Füllkrug, dessen Team am Drücker blieb. Die nächste gute Möglichkeit hatte Miiko Albornoz, der Schuss des Chilenen verfehlte das Tor nur knapp (14.). Erst im Anschluss konnten sich die Gäste ein wenig befreien. Beide Teams neutralisierten sich fortan im Mittelfeld. Das Spiel plätscherte lange Zeit vor sich hin - und auch der Kopfball von Marvin Bakalorz, den Schäfer fing, riss niemanden von seinem Sitz (43.). Den Pausenpfiff registrierten die 34.000 Zuschauer emotionslos.

Nach Wiederanpfiff dauerte es 90 Sekunden bis zur ersten Chance und wieder setzte Füllkrug Harnik in Szene. Doch noch einmal ließ sich der Torjäger nicht bitten: Mit einem wuchtigen Schuss erzielte Harnik seinen 14. Saisontreffer. Damit zog der 29-Jährige in der Torschützenliste mit Guido Burgstaller (jetzt Schalke 04) gleich, der alle seine Treffer allerdings bereits im ersten Halbjahr erzielt hat.

27.Spieltag, 04.04.2017 17:30 Uhr

Hannover 96

Hannover 96 1:0



1.FC Nürnberg Tore: 1:0 Harnik (47.)

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Salif Sané, F. Hübner, Albornoz - Schmiedebach, Bakalorz - Klaus (64. S. Maier), Prib - Harnik (85. Karaman), Füllkrug (80. Anton)

1.FC Nürnberg: R. Schäfer - Brecko, Mühl, Bulthuis, Djakpa (89. Hufnagel) - Kammerbauer, Behrens, Löwen - T. Kempe (78. Gislason), Möhwald - Ishak (67. Baumann)

Zuschauer: 34000



Für den ersten Hauch von Torgefahr sorgten die Gäste in der 62. Minute: Tobias Kempe zog aus 25 Metern ab, 96-Keeper Philipp Tschauner packte jedoch sicher zu. In der Folge mühten sich die Gäste redlich, in Hannover wurde allerdings einmal mehr Nürnbergs Problem deutlich: Seit Burgstaller den "Glubb" Richtung Schalke verlassen hat, gelingt es dem FCN kaum mehr, offensiv Durchschlagskraft zu entwickeln. Nur in einer Szene geriet die Führung der Hausherren noch ernsthaft in Gefahr, da bugsierte Hannovers Bakalorz den Ball bei einer Rettungsaktion an den Pfosten des eigenen Tores (78.). Auf der anderen Seite hätten die "Roten" schon früh alles klar machen müssen. Erst geriet ein Querpass von Füllkrug auf Harnik, der frei aufs Tor zulief, zu lang, sodass Schäfer noch eingreifen konnte (77.). Dann hatte Füllkrug den Schlussmann bereits umspielt, der Winkel zum Tor war aber zu spitz geworden. Der Querpass geriet erneut zu hart - der mitgelaufene Edgar Prib rutschte über die Torlinie, erreichte den Ball aber nicht mehr (79.). Vier Minuten später setzte auch noch Joker Sebastian Maier den Ball am Ziel vorbei (83.). So blieb es bis zum Ende spannend, 96 hielt sich allerdings schadlos.

