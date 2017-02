Stand: 23.02.2017 12:00 Uhr

Schröder: "Kind brennt für Hannover 96"

Aufsichtsratschef Gerhard Schröder wird bei Zweitligist Hannover 96 auch "an Bord bleiben", wenn Clubpräsident Martin Kind wie angestrebt noch in diesem Jahr die Mehrheit beim Fußball-Zweitligisten übernimmt. Kind habe bewiesen, "dass er für den Verein brennt. Ich hätte kein Problem damit, wenn er in der KG das alleinige Sagen hätte. Ich weiß, dass er jemand ist, der dieses Engagement nicht geschäftlich sieht. Er macht das vom Herzen", sagte der Altbundeskanzler im exklusiven Interview mit dem NDR Sportclub.

Zwiespältige Haltung zur 50+1-Regelung

Insgesamt sei seine Haltung zur 50+1-Regelung allerdings zwiespältig. "Ich weiß, dass Martin Kind der Meinung ist, dass die 50+1-Regelung abgeschafft gehört. Ich bin nicht festgelegt in der Frage. Es gibt Gründe dafür zu sagen, wir wollen die totale Kommerzialisierung nicht. Es gibt auf der anderen Seite Konkurrenzgründe, die heißen, wenn jemand Geld investieren will, dann soll er es tun können. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mir das genau zu überlegen", so Schröder. Die Frage sei, ob Vereine wirklich davon profitierten: "Wohin gehen die Investoren und was wollen sie mit dem investierten Geld?"

Aufstieg "könnte klappen"

Der 72-Jährige unterstrich erneut die Ambitionen der Niedersachsen, direkt ins Fußball-Oberhaus zurückzukehren: "Wir wollen aufsteigen und erwarten von Trainer und Mannschaft, dass dieser Wille auch deutlich wird. Aber im Moment sieht's ja auch so aus, als wenn es klappen könnte." Am Sonnabend um 13 Uhr (im Livecenter bei NDR.des) empfängt der Tabellenzweite den Vorletzten Arminia Bielefeld. "Wenn das nächste Heimspiel gewonnen wird, denke ich schon, dass die Aussichten sehr, sehr gut sind. Aber man muss immer vorsichtig bleiben", meinte Schröder, der seit vergangenem November Aufsichtsratschef beim Zweitligisten ist.

