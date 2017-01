Stand: 12.01.2017 11:18 Uhr

Sarenren Bazee: Beraten und verkauft?

Noah Joel Sarenren Bazee ist talentiert. Sehr sogar. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist schnell, hat Zug zum Tor. Er ist ein Spieler, der Abwehrreihen aufbrechen und den Unterschied machen kann. Angreifer mit diesen Fähigkeiten sind in der sich immer schneller drehenden Profifußball-Branche begehrt. Da spielt es keine Rolle, dass das 96-Eigengewächs seit dem vergangenen März, als Sarenren Bazee seinen ersten Profivertrag bis 2018 in Hannover unterschrieben hat, erst elf Pflichtspiele absolviert hat.

Bundesligisten und Premier-League-Clubs interessiert

Wolfsburg, Leipzig, Schalke und auch Clubs aus England sollen großes Interesse an dem Talent haben. 96 würde deswegen lieber gestern als heute eine vorzeitige Vertragsverlängerung unter Dach und Fach bringen. Dass der Jungprofi mit einem Berater-Wirrwarr die Situation selbst noch verkompliziert, macht den Fall Sarenren Bazee zu einem typischen in einer überhitzten Szene, in der es sehr früh um sehr viel Geld geht.

Neuer Berater - Sports Total ausgebootet

Weitere Informationen Kroos unterschreibt Mega-Vertrag bei Real Weltmeister Toni Kroos hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert. Medienberichten zufolge soll der gebürtige Greifswalder bis 2022 120 Millionen Euro bei den Spaniern verdienen. mehr

Im Trainingslager der Hannoveraner im spanischen Jerez de la Frontera tauchte nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" am Mittwoch ein Mann namens Nadir Kama auf und stellte sich bei der Clubführung als neuer Berater von Sarenren Bazee vor. "Ich bin ein Geschäftsmann aus Frankfurt und ein Freund der Familie. Noah wird jetzt von mir beraten", sagte er. Für Sarenren Bazee ist es der vierte in seiner noch jungen Karriere - nach Antonio Ortega, Akim Adewunmi und zuletzt Sports Total. Die Agentur von Volker Struth hat Kicker-Größen wie Toni Kroos, der mit seiner Vertragsverlängerung bei Real Madrid jüngst zum bestbezahlten deutschen Fußballer aufstieg, oder auch Dortmunds Marco Reus unter Vertrag. Struth und Ex-96-Torjäger Jan Schlaudraff hatten für Sarenren Bazee, der bislang unter 100.000 Euro im Jahr verdienen soll, einen neuen, verbesserten Kontrakt mit 96 ausgehandelt. Nur unterschrieben hat ihn niemand. War das Talent damit nicht zufrieden? "Das Vertrauen, dass er dort gut aufgehoben ist, war nicht mehr da. Noah will den Weg mit mir gehen", sagte Kama.

Bader: "Setzen uns nach dem Trainingslager wieder zusammen"

96-Geschäftsführer Martin Bader reagierte überrascht: "Sports Total hat die Interessen von Noah immer im Blick gehabt und in den Verhandlungen knallhart vertreten. Die Agentur kenne ich seit zehn Jahren, sie macht einen guten Job für die Spieler." Er akzeptiert nach Absprache mit Sarenren Bazee allerdings die neue Situation: "Er hat gesagt, er will sich neu sortieren - und dann setzen wir uns nach dem Trainingslager wieder zusammen."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.01.2017 | 22:40 Uhr