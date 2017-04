Stand: 07.04.2017 20:23 Uhr

Bouhaddouz trifft doppelt, St. Pauli siegt von Johannes Freytag, NDR.de

Der FC St. Pauli hat die richtige Reaktion auf das enttäuschende 0:0 gegen Sandhausen gezeigt und am Freitagabend 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg gewonnen. Der Doppelpack von Aziz Bouhaddouz bescherte den Kiezkickern den ersten Sieg bei den Franken seit 16 Jahren - 2001 waren die Hamburger dank eines 2:1 in Nürnberg in die Bundesliga aufgestiegen. Von solchen Gefilden sind die Braun-Weißen aktuell weit entfernt. Die drei Zähler halten lediglich die Hoffnungen im Abstiegskampf aufrecht, da die Konkurrenz aus Bielefeld (3:1 in Sandhausen) und Würzburg (0:0 gegen Hannover) zeitgleich punktete. "Wir haben heute nicht das beste Spiel gemacht. Solche dreckigen Spiele muss man gewinnen. So müssen wir weitermachen", sagte Matchwinner Bouhaddouz nach der Partie.

Kempes Eigensinn ist St. Paulis Glück

Gegenüber der Sandhausen-Partie gab es drei Veränderungen in der Hamburger Startelf: Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli meldete sich nach überstandener Erkältung zurück, zudem durften Sören Gonther und Marc Hornschuh in der Abwehrkette beginnen. Die neuformierte Defensive der Kiezkicker hatte vor allem mit einem Nürnberger Probleme: Tobias Kempe. Nach einer Ecke St. Paulis (!) wurde der 27-Jährige steil geschickt und lief unbehelligt bis in den Gäste-Strafraum. Mit seinem schwachen Abschluss hatte Hamburgs Philipp Heerwagen allerdings keine Mühe (4.). Doch Kempe hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, die Kiezkicker im Alleingang zu bezwingen. Nach einem Ballverlust von Christopher Buchtmann versuchte er es erneut eigensinnig und verzog (22.). Einen Distanzschuss (30.) und einen Freistoß (33.) des Nürnbergers wehrte Heerwagen ebenfalls ab. Gelungene Hamburger Offensivaktionen im ersten Spielabschnitt gab es kaum: Die beste vergab Gonther, der freistehend im Sechzehner über das Tor drosch (15.).

28.Spieltag, 07.04.2017 18:30 Uhr

1.FC Nürnberg

1.FC Nürnberg 0:2



FC St. Pauli Tore: 0:1 Bouhaddouz (51.) 0:2 Bouhaddouz (70.)

1.FC Nürnberg: R. Schäfer - Hovland (64. Matavz), Mühl, Bulthuis - Brecko, Behrens (60. Hufnagel), Kammerbauer, Djakpa - Löwen, T. Kempe - Baumann (73. Gislason)

FC St. Pauli: Heerwagen - Hornschuh (74. Ziereis), L. Sobiech, Gonther, Dudziak - Nehrig, Buchtmann - C. Sahin (76. Buballa), Daehli (81. Flum), Sobota - Bouhaddouz

Zuschauer: 28889



Weitere Daten zum Spiel

Bouhaddouz zweimal zur Stelle

Besser als Kempe machte es St. Paulis Bouhaddouz. Knapp sechs Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da schlug der Marokkaner erstmals zu. Cenk Sahin setzte sich auf der rechten Seite gekonnt durch und scheiterte zunächst mit seinem Schrägschuss an Raphael Schäfer. Doch die Abwehraktion des Nürnberger Keepers landete direkt vor den Füßen von Bouhaddouz, der mit seinem elften Saisontreffer zum 1:0 abstaubte (51.). 19 Minuten später lenkte der 30-Jährige mit der Hacke einen Schuss von Bernd Nehrig zum 2:0 in die Maschen (70.). Nürnberg wirkte geschockt, bis auf einen Distanzschuss von Eduard Löwen (73.) brachten die Hausherren nichts Zwingendes mehr zustande. St. Pauli hatte keine Mühe, die Führung zu verwalten, und durfte sich am Ende von den mitgereisten Fans für den Auswärtsdreier feiern lassen.

