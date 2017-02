Stand: 12.02.2017 06:21 Uhr

St. Pauli weiter mit Heerwagen im Abstiegskampf

Der Trend ist mittlerweile St. Paulis Freund. Aus den jüngsten fünf Zweitliga-Spielen haben die Kiezkicker acht Punkte geholt. Beim Schlusslicht herrscht spätestens seit dem 2:1-Erfolg in Braunschweig neuer Mut. Doch der Erfolg hat ein prominentes Opfer. Bei den Hamburgern läuft es ausgerechnet, seitdem Stammtorhüter Robin Himmelmann verletzt fehlte. Philipp Heerwagen, zuvor seit 2013 nur mit zwei Einsätzen, hat die Chance genutzt und den Platz zwischen den Pfosten auch nach Himmelmanns Rückkehr verteidigt. Und das bleibt auch erst mal so, wie Trainer Ewald Lienen vor dem Heimspiel heute gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) sagte: "Jeder hat begriffen, dass es hier nicht um Einzelschicksale geht. Wir haben zwei Torhüter, die erstklassig mit dieser Situation umgehen. Wir können es nur über den Zusammenhalt schaffen."

St. Pauli: Training bei eisigen Temperaturen Hamburg Journal - 10.02.2017 19:30 Uhr Am Sonntag wollen die Kiezkicker Dynamo Dresden ohne Punkte zurück in die Heimat schicken. Damit das gelingt, wurde auch bei Minusgraden hart trainiert.







Bouhaddouz, Gonther, Miyaichi und Avevor stehen bereit

Himmelmann bleibt also weiter nur der Platz auf der Bank. Dafür stehen vier Rekonvaleszenten vor ihrer Rückkehr auf den Platz. "Wir haben eine erfreuliche Situation. Es sind eine ganze Reihe von Spielern ins Mannschaftstraining zurückgekehrt", frohlockte Lienen. Anders als Aziz Bouhaddouz, Sören Gonther, Ryo Miyaichi und Christopher Avevor ist Philipp Ziereis noch nicht wieder vollständig hergestellt. "Er wird noch anders belastet." Sein Hauptaugenmerk hat der Trainer auf "den letzten kämpferischen und körperlichen Einsatz" gelegt. Deshalb kommt für einen Einsatz nur in Frage, wer topfit ist.

Lienen erkennt "einen klaren Trend"

Eigentlich hat Lienen keinen Grund, seine siegreiche Elf aus dem Braunschweig-Spiel zu verändern. "Es ist ein klarer Trend zu erkennen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt", meinte der 63-Jährige. Sein Team müsse aber "in jedem Spiel wieder alles von vorne abrufen". Und es bleibe ohnehin "eine unserer wichtigsten Aufgaben, zu Hause zu punkten".

Die Vorzeichen gegen den Aufsteiger aus Sachsen am Millerntor sind andere als zu Wochenfrist beim Tabellenführer. Deshalb könnte der lange vermisste Bouhaddouz (erst Afrika-Cup, dann krank) sofort wieder seinen Posten im Sturmzentrum einnehmen. Der Marokkaner wäre wichtige Anspielstation und Entlastung für Lennart Thy zugleich. Lienen stehen in Gonther und Daniel Buballa (nach Gelbsperre) zwei weitere arrivierte Kräfte als Startelf-Optionen wieder zur Verfügung. Doch wie das Beispiel Heerwagen zeigt, dürfen sich die zuletzt in der Abwehrkette starken Yi-Young Park und Jeremy Dudziak durchaus Hoffnungen auf weitere Startelf-Einsätze machen.

