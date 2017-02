Stand: 12.02.2017 15:21 Uhr

St. Pauli provoziert Fehler und schlägt eiskalt zu

So schnell kann's gehen: Vor einer Woche noch galt der FC St. Pauli in der Zweiten Liga als sicherer Absteiger, plötzlich brennt auf dem Kiez wieder Licht. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Aufsteiger Dynamo Dresden feierten die Hamburger am Sonntag den zweiten Sieg in Folge - und sind dank der Patzer der Konkurrenz vom letzten, wo sie seit dem zwölften Spieltag gestanden hatten, auf den Relegationsplatz gesprungen. Doch nicht nur darum taugt das Spiel zum Befreiungsschlag. Von der ersten Minute an zeigten die Kiezkicker einen forschen und vor allem selbstbewussten Auftritt. Vor den Toren zwangen sie die Dresdner zu Fehlern und schlugen dann eiskalt zu.

Choi kommt, sieht und trifft

Trainer Ewald Lienen musste kurzfristig auf Mats Möller Daehli verzichten. Der Norweger meldete sich mit einer leichten Wadenzerrung ab. Für den Neuzugang rückte Kyoung-Rok Choi in die Partie. Hinten links machte Yi-Young Park Platz für Daniel Buballa, der seine Gelbsperre abgesessen hatte, vorn nahm der genesene Aziz Bouhaddouz die Position von Lennart Thy ein, der wie Park zunächst auf der Bank Platz nahm.

20.Spieltag, 12.02.2017 13:30 Uhr

FC St. Pauli

FC St. Pauli 2:0



D. Dresden Tore: 1:0 Choi (28.) 2:0 C. Sahin (59.)

FC St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, L. Sobiech, Hornschuh, Buballa - Nehrig (46. Buchtmann), Flum - Sobota, Choi (46. Thy), C. Sahin - Bouhaddouz (64. Gonther)

D. Dresden: Schwäbe - Fa. Müller, Modica, F. Ballas (38. J. Müller), Heise - Mar. Hartmann (70. Aosman) - Lambertz (53. Testroet), Hauptmann - Stefaniak, Berko - Kutschke

Zuschauer: 25549



Weitere Daten zum Spiel

Beide Mannschaften suchten zu Beginn immer den schnellen Weg in den Strafraum des Gegners. Das Tempo stimmte, die Genauigkeit fehlte allerdings auf dem einmal mehr unglaublich schlechten Geläuf noch. So dauerte es lange bis zur ersten Gelegenheit. In der 20. Minute konterte St. Pauli dann im eigenen Stadion. Cenk Sahin nahm Tempo auf und passte genau im richtigen Moment zu dem durchstartenden Bouhaddouz. Doch dem Marokkaner misslang die Ballmitnahme, sein Abschluss war somit kein Problem für Dynamo-Keeper Marvin Schwäbe.

Damit war der Knoten geplatzt: FCSP-Torwart Philipp Heerwagen klärte auf der einen Seite bei einer Ecke konsequent mit einer Faust (24.), auf der anderen Seite schoss Bernd Nehrig nach einem Eckstoß über den Querbalken (27.). Nur eine Minute später lag der Ball im Netz. Dresdens Niklas Hauptmann spielte einen Rückpass ins Niemandsland, der Südkoreaner Choi schaltete am schnellsten, zog davon und ungestört vom Sechzehner ab. Schwäbe streckte sich vergeblich - 1:0. Kurz vor der Pause wurden die Gäste dann noch mal stärker. In der Nachspielzeit setzte sich Erich Berko gegen Lasse Sobiech und Marc Hornschuh durch, sein Schuss aus spitzem Winkel landete aber am Außennetz.

Sobota, Bouhaddouz, Sahin - die Entscheidung

Zur Pause mussten Choi und Nehrig angeschlagen raus - Christopher Buchtmann und Thy kamen neu in die Partie. Aus der Bahn werfen ließen sich die Hausherren aber nicht, sondern hatten schnell die nächste Chance: Nach einer Ecke kam Sobiech zum Kopfball, aber Schwäbe lenkte den Ball noch über die Latte (48.). Die St. Paulianer agierten nun nach dem Motto "Angriff ist die beste Verteidigung". In der 59. Minute mit durchschlagendem Erfolg: Die Kiezkicker griffen Dynamo bereits am eigenen Sechzehner an, Waldemar Sobota eroberte den Ball, Bouhaddouz steckte auf Sahin durch und der blieb vor Schwäbe cool - 2:0. Danach wechselte Lienen erneut, diesmal mit Sören Gonther für Bouhaddouz defensiv. Doch St. Pauli, das nun auf Konter lauerte, blieb weiter das gefährlichere Team. Auch wenn nichts Zählbares mehr heraussprang, blieb es so beim insgesamt hoch verdienten und ungefährdeten vierten Saisonsieg.

Weitere Informationen mit Video St. Paulis Göttlich: "Niemand will absteigen" Zweitliga-Schlusslicht St. Pauli hat mit dem Sieg in Braunschweig Hoffnung geschöpft. Doch der Weg zum Klassenerhalt ist noch weit. Der Club sei auf alles vorbereitet, sagte Präsident Oke Göttlich. mehr St. Pauli mit Überraschungscoup in Braunschweig Schlusslicht St. Pauli hat in der Zweiten Liga für eine Überraschung gesorgt und beim Tabellenführer Eintracht Braunschweig 2:1 gewonnen. Der BTSV rutschte auf Rang zwei ab. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2017 | 22:50 Uhr