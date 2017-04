Stand: 08.04.2017 12:05 Uhr

Bouhaddouz: Endlich wieder ein Goalgetter

Mit dem 2:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli zwei wichtige Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Zum dritten Mal in den jüngsten vier Partien spielten die Kiezkicker zu null - in der Rückrunde gab es in elf Spielen lediglich sieben Gegentreffer, die Defensive ist also stabil. Viel wichtiger aber war, dass die eigene Tor-Flaute beendet wurde. Nach 327 Minuten und 57 erfolglosen Torschüssen staubte Aziz Bouhaddouz in Nürnberg zum 1:0 ab. Warum er anschließend fast entschuldigend die Hände hob, erklärte er im Interview mit dem NDR Hörfunk: "Ich denke, es ist nicht mein bestes Spiel gewesen. Es ist mir nicht viel gelungen in der ersten Halbzeit."

Heerwagen: Bouhaddouz ein bisschen wie Makaay

Eine erfrischend ehrliche Selbstkritik des Marokkaners, der sich für die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen so langsam zur Lebensversicherung entwickelt. Das sehen auch die Mitspieler so: "Aziz hat mich heute ein bisschen an Roy Makaay erinnert, es war lange nicht viel von ihm zu sehen, und dann schlägt er plötzlich zu", erklärte beispielsweise Torhüter Philipp Heerwagen. "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er kann gerne so weitermachen", pflichtete Sören Gonther bei - auch der Kapitän scheute den Vergleich mit einem großen Namen nicht: "Aziz hat auch schon sechs oder sieben Mal in dieser Saison Aluminium getroffen. Sonst hätte er eine Lewandowski-Quote." Eine gewagte Aussage, der polnische Ausnahmestürmer des FC Bayern München hat schließlich mit 24 Toren bereits doppelt so viele erzielt wie Bouhaddouz, von der Bilanz der vergangenen Jahre ganz zu schweigen.

Treffsicherster St.-Pauli-Stürmer seit vier Jahren

Dennoch bleibt festzuhalten: St. Pauli hat endlich wieder einen Stürmer, der zuverlässig Tore erzielt. Öfter als Bouhaddouz traf zuletzt vor vier Jahren Daniel Ginczek. Dessen 18 Treffer sind für den Marokkaner bei noch ausstehenden sechs Saisonspielen erreichbar, wenn er seine jüngste Quote beibehält: "Zwei Chancen, zwei Tore, wenn es so weiter geht, habe ich nichts dagegen." Besser als in seinen zwei Jahren zuvor beim SV Sandhausen (jeweils neun Saisontreffer) ist Bouhaddouz ohnehin schon.

