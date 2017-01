Stand: 26.01.2017 08:55 Uhr

FC St. Pauli: Aufgeben gibt's nicht von Sebastian Ragoß, NDR.de

Vor einem Jahr durfte sich der FC St. Pauli noch Hoffnungen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga machen, nun geht es für die Hamburger einzig und allein darum, den Abstieg in Liga drei zu verhindern. "Uns steht eine schwere Rückrunde bevor" schätzt Trainer Ewald Lienen die Situation ein. Trotzdem zeigen sich die Vereinsverantwortlichen kämpferisch. Hoffnungsträger sind die Neuzugänge, die für deutlich mehr Kreativität und Torgefahr sorgen sollen.

So lief die Hinrunde

Für den FC St. Pauli war die erste Saisonhälfte eine große Enttäuschung. Schnell wurde deutlich, dass es der Mannschaft an Kreativität fehlt, zudem musste Trainer Ewald Lienen häufig mehrere verletzte Stammspieler ersetzen. Erst am vierten Spieltag gelang der erste Sieg: ein glückliches 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Anschließend blieben die Hamburger elf Partien in Folge ohne Dreier, ehe sie am vorletzten Spieltag der Hinrunde einen 2:0-Erfolg bei der SpVgg Greuther Fürth feierten. Das reichte jedoch nicht, um das Tabellenende zu verlassen. St. Pauli geht als Zweitliga-Schlusslicht mit lediglich elf Punkten in die Rückrunde.

Allerdings beträgt der Rückstand auf Rang 15 (Karlsruher SC) nur drei Zähler. "Wir sind in dieser Liga in keinster Weise abgeschlagen oder abgeschrieben", zeigte sich Präsident Oke Göttlich in der Winterpause betont optimistisch.

Trainer Lienen trotz schlechter Bilanz weiterhin im Amt

Es gibt nicht viele Vereine, die derart beharrlich an ihrem Coach festhalten wie der FC St. Pauli an Ewald Lienen. Die sportliche Bilanz hätte einen Trainerwechsel während oder nach der Hinrunde gerechtfertigt. Doch zum einen ist Lienen im Club und bei den Fans außerordentlich beliebt, zum anderen will Präsident Göttlich bewusst den Mechanismen des Geschäfts trotzen: "Wir haben natürlich alles auf den Prüfstand gestellt. Aber nach Abwägen aller Dinge und weil zuletzt ein deutlich positiver Trend erkennbar war, war auch klar, dass wir mit unserem Trainerteam weitermachen", so Göttlich.

Die Betonung auf "Team" ist in diesem Falle durchaus berechtigt. Der während der Saison geholte Olaf Janßen ist mehr als nur ein klassischer Assistent. Er hat in der täglichen Trainingsarbeit Stück für Stück mehr Verantwortung übernommen.

Ähnlich generös wie in der Trainerfrage waren Göttlich und Geschäftsführer Andreas Rettich in der Personalie Thomas Meggle nicht. Der Sportchef musste Anfang November seinen Posten räumen. Seine Aufgaben hat bis zum Saisonende Rettich übernommen.

Wer kommt, wer geht?



Der FC St. Pauli hat sich vor der Saison mit seiner Personalplanung gehörig vertan. Vor allem die Abgänge von Marc Rzatkowski und Enis Alushi konnten nicht kompensiert werden. Dieser Fehler soll nun durch drei Winterneuzugänge ausgebügelt werden. Stürmer Lennart Thy wurde nach einem halben Jahr von Werder Bremen zurück ans Millerntor geholt. Zudem kamen die Mittelfeldspieler Johannes Flum (Eintracht Frankfurt) und Mats Möller Daehli (SC Freiburg). Sie sollen die schlechteste Offensive der Liga (nur elf Treffer) beleben. "Wir mussten im Offensivbereich etwas tun", betonte Lienen: "Es sind Spieler, die schnell zu integrieren sind und das abdecken, was wir gesucht haben: Torgefahr, Kreativität und Persönlichkeit." Allerdings waren Möller Daehli und Flum lange verletzt. Auch Thy mangelt es an Spielpraxis.

Hoffnungsträger ist neben den Winterneuzugängen Richard Neudecker, der im Sommer von 1860 München kam. Der Mittelfeldmann war mit einer Verletzung lange zum Zuschauen verdammt, deutete aber am Ende der Hinrunde an, dass er eine kreative Stütze im Team werden kann.

Obwohl die Hamburger im Sturm relativ dünn besetzt sind, gaben sie im Winter Marvin Ducksch an Holstein Kiel ab. Auch Fabrice-Jean Picault soll den Club verlassen, hat jedoch noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden.

Ausblick auf die Rückrunde

Für St. Pauli geht es einzig und allein darum, den Abstieg in die Dritte Liga zu verhindern. Vier Mannschaften sind für die Hamburger noch in Reichweite. Zumindest zwei müssen sie überholen, um sich wenigstens in die Relegation zu retten. "Uns steht eine schwere Rückrunde bevor. Wir müssen viele Punkte holen. Doch die Mannschaft hat mehrfach bewiesen, dass sie das kann", sagt Lienen. "Es geht nur über den Teamgeist", betont Rettig.

St. Pauli muss sich in der Rückrunde in allen Mannschaftsteilen steigern, um die Klasse zu halten. Die Abwehr, in der vergangenen Saison noch das Prunkstück, muss wieder an Stabilität gewinnen. Gefordert sind aber vor allem die Offensivkräfte, für deutlich mehr Kreativität und Torgefahr zu sorgen. Der Auftakt in die zweite Saisonhälfte könnte indes kaum schwieriger sein. Zunächst kommt am kommenden Sonntag der VfB Stuttgart ans Millerntor, anschließend geht es zum Tabellenführer Eintracht Braunschweig.

