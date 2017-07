Stand: 19.07.2017 08:45 Uhr

FC St. Pauli: Der Blick geht nach oben von Sebastian Ragoß, NDR.de

Aus einem fast sicheren Absteiger wurde in der abgelaufenen Spielzeit das drittbeste Team der Rückrunde - dieser Aufwärtstrend soll sich beim FC St. Pauli auch in der kommenden Zweitliga-Saison fortsetzen. Der Kader blieb fast unverändert, dafür gab es einen Wechsel auf der Trainerbank: Olaf Janßen übernahm von Ewald Lienen. Was ist den Hamburgern in der Spielzeit 2017/2018 zuzutrauen? Der Saisonausblick.

So lief die vergangene Saison

Der FC St. Pauli erlebte in der vergangenen Saison das sportlich vielleicht kurioseste Jahr seiner Vereinsgeschichte. Nach der Hinrunde standen die Hamburger mit lediglich elf Punkten am Tabellenende. Die Lage war ernst, für manchen sogar hoffnungslos. Doch nach der Winterpause startete das Team von Trainer Ewald Lienen, der trotz der schlechten Bilanz bleiben durfte, eine großartige Aufholjagd und verbuchte mit 34 Zählern die beste Zweitliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte. Nur die Aufsteiger Hannover 96 und VfB Stuttgart waren noch besser. So schloss der FC St. Pauli die Saison noch auf Rang sieben ab.

Wer kam, wer ging?

Weitere Informationen 26 Bilder Der Kader des FC St. Pauli 2016/2017 Das Aufgebot des Fußball-Zweitligisten für die aktuelle Saison im Überblick. Bildergalerie

Der Kader der Hamburger hat sich in der Sommerpause kaum verändert. Für die Offensive holte St. Pauli Routinier Sami Allagui von Hertha BSC, Clemens Schoppenhauer (Würzburger Kickers) und Luca-Milan Zander (Werder Bremen) sind Alternativen in der Defensive. Vor allem gelang es der sportlichen Führung, die ausgeliehenen Cenk Sahin (fest verpflichtet) und Mats Möller Daehli (erneut für eine Saison vom SC Freiburg ausgeliehen) in Hamburg zu halten. Den Verlust des bisherigen Kapitäns Sören Gonther (Dynamo Dresden) kann St. Pauli verkraften. Der Innenverteidiger war zuletzt kein Stammspieler mehr.

Trainer Olaf Janßen: Nun in der ersten Reihe

Videos 04:12 min Janßen: "Ich war sehr zufrieden" Hamburg Journal Zehn Tage war der FC St. Pauli im Trainingslager, Trainer Janßen zieht Bilanz Video (04:12 min)

Die wichtigste personelle Veränderung gab es beim FC St. Pauli auf der Trainerbank. Ewald Lienen wurde zum Technischen Direktor befördert, sein Assistent Olaf Janßen ist nun verantwortlicher Chefcoach. "Ich kann den Staffelstab guten Gewissens übergeben. Olaf ist genau der Richtige", gab Lienen seinem Nachfolger mit auf den Weg. Tatsächlich war Janßen, der im Herbst 2016 zu St. Pauli kam, mehr als "nur" ein Assistent. Er verantwortete in der vergangenen Rückrunde einen Großteil der täglichen Trainingsarbeit. "Die neue Aufgabe erfüllt mich mit großer Freude", sagte der 50-Jährige bei seinem Dienstantritt und schickte mit einem Augenzwinkern hinterher: "Wenn es um die Sache geht, dann werde ich - im positiven Sinne - zum Tier." Janßen zur Seite stehen als neue Co-Trainer Markus Gellhaus und Patrick Glöckner. Auch die Stelle des Sportdirektors besetzte der Hamburger Zweitligist neu: Am 1. Oktober tritt Uwe Stöver - zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern - seinen Dienst an.

Erwartungen an die kommende Saison

Die Gefühlwelt der Hamburger schwankt ein wenig zwischen (großem) Optimismus und Zurückhaltung. Die starke Rückrunde 2017, die eingespielte Mannschaft und der mit Janßen gut besetzte Trainerposten sprechen dafür, dass St. Pauli in der kommenden Saison mindestens einen Platz im oberen Tabellendrittel belegt. Präsident Oke Göttlich spricht sogar öffentlich vom Bundesliga-Aufstieg: "Wenn wir die Ambition nicht hätten, bräuchten wir nicht anzutreten." Auch Neuzugang Allagui zeigt sich zuversichtlich und hofft auf ähnliche Leistungen wie in der zweiten Saisonhälfte 2016/17: "Wenn wir das in der Hinrunde wieder auf den Platz kriegen, kann das eine schöne Saison werden", so der Stürmer.

Janßen ist zurückhaltender: "Wir sollten lieber den Ball flachhalten. Träumereien machen keine Sinn." Ambitionen auf einen Spitzenplatz will der Coach jedoch nicht verleugnen, zumal die Liga nach dem Aufstieg von Hannover und Stuttgart in dieser Saison sehr ausgeglichen sein dürfte. "Wir müssen mit einem Hauen und Stechen rechnen. Wir wollen versuchen, oben mitzuspielen", betonte Janßen. Das sollte St. Pauli in dieser Spielzeit gelingen.

St. Paulis Saisonziel: "Die Leute froh machen" Hamburg Journal - 14.07.2017 19:30 Uhr Autor/in: Jörg Naroska / Frederike Burgdorf Im österreichischen Saalfelden bereitet sich der FC. St. Pauli auf die kommende Saison vor - und auch hier zeigt sich die spezielle Bindung zwischen Mannschaft und Fans.







4,9 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.07.2017 | 19:30 Uhr