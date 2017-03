Stand: 06.03.2017 10:51 Uhr

Kein Jubeln in Investor-Nähe? Kritik an 1860

Sportchef Andreas Rettig vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat die Vereinsführung des Ligarivalen 1860 München nach dem 2:1-Auswärtserfolg der Kiezkicker am Sonnabend heftig kritisiert. "Wir haben ja zuletzt bereits mit Kopfschütteln den Umgang des Clubs mit Medienvertretern zur Kenntnis genommen. Nun haben wir selbst unliebsame Erfahrungen mit dem Geschäftsgebaren und dem Umgang der Verantwortlichen gemacht", sagte Rettig in einem Interview auf der Vereinshomepage der Hamburger.

St.-Pauli-Aufsichtsratsmitglieder sollten sich umsetzen

Was war passiert? Bereits im Vorfeld der Partie hatte St. Pauli mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass "die sonst kollegiale Kartenregelung unter den Clubs nicht einvernehmlich geregelt werden konnte", so Rettig. Zudem habe die Medienabteilung der Hamburger Fragen für ein Spielerinterview zur vereinseigenen Vorberichterstattung an die "Löwen" geschickt, darauf aber keine Antworten oder eine Absage erhalten. Während der Partie wurde es dann laut Rettig noch komischer: So seien Aufsichtsratsmitglieder des Kiezclubs, die in "unmittelbarer Nähe" (Rettig) zu 1860-Investor Hasan Ismaik den Ausgleich ihrer Mannschaft bejubelt hatten, von Ordnern aufgefordert worden, sich zu mäßigen und nach dem zweiten Treffer, sich umzusetzen. Das verweigerte die St.-Pauli-Delegation. "Auch wenn im Nachgang Entschuldigungen ausgesprochen worden sind, macht es das auch nicht besser", sagte Rettig. Vom TSV 1860 München liegt bislang keine Stellungnahme vor.

Rettig: "Dann gute Nacht Fußballdeutschland"

Die Münchner "Löwen" hatten zuletzt für Aufregung gesorgt, indem sie Journalisten die Dauerakkreditierung entzogen. "Das Verhalten der Löwen-Verantwortlichen der letzten Wochen sollte auch dem letzten Fußballfan in Deutschland die Augen geöffnet haben und sollte all denen, die nach Investoren schreien, Mahnung und Warnung zugleich sein", so Rettig: "Wenn auf dem Altar des vielen Geldes Meinungsfreiheit und respektvoller Umgang mit Mitarbeitern, Medien und anderen Clubs auf der Strecke bleiben, dann gute Nacht Fußballdeutschland."

Rettig forderte seinen früheren Arbeitgeber, die Deutsche Fußball Liga (DFL), und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) dazu auf, einzuschreiten. "Hier würde ich mir auch ein konsequenteres Eingreifen der Verbände wünschen. Jedes Spruchband wird sanktioniert, und hier ist man auf beiden Augen blind", sagte der 53-Jährige.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 05.03.2017 | 22:40 Uhr