Heerwagen: Die Nummer spielt keine Rolle von Matthias Heidrich, NDR.de

Den entscheidenden Elfmeter halten, einen Sonntagsschuss aus dem Winkel kratzen, einer Fußball-Mannschaft das Gefühl geben: "Mit mir hinten drin passiert euch nichts." Dieser Druck, aber auch diese Möglichkeiten machen die Position des Torhüters so speziell. Zur Jobbeschreibung gehört allerdings auch: "Es kann nur einen geben." Philipp Heerwagen kennt beide Seiten der Medaille. Die glänzende als Stammkeeper genießt der 33-Jährige momentan beim FC St. Pauli. Die Kehrseite auf der harten Ersatzbank ist ihm aus jahrelanger Erfahrung sogar noch vertrauter. Das Besondere an Heerwagen ist, dass er seinen Job nicht über die Antwort auf die Frage "Nummer eins oder Nummer zwei?" definiert.

"Es tut mir für Robin wahnsinnig leid"

"Es tut mir für Robin wahnsinnig leid, weil er ein super Torhüter ist", ist eine von Heerwagens ersten Antworten im Sportclub, als es um die Torwart-Situation beim Hamburger Zweitligisten geht. Anfang Dezember verletzte sich der bisherige Stammkeeper Robin Himmelmann im Spiel gegen Kaiserslautern. Heerwagen kam rein und ist seitdem nicht mehr aus dem St.-Pauli-Tor rausgegangen. "Robin ist in einer Super-Verfassung und könnte genauso gut spielen. Aber Philipp macht es auch super, daran führt kein Weg vorbei", sagt Trainer Ewald Lienen. Nicht wegzudiskutieren ist, dass Heerwagen gegen den FCK das 0:0 festhielt und es seitdem mit dem gebürtigen Bayern im Tor aufwärts geht bei den abstiegsbedrohten Kiezkickern. "Ich glaube nicht, dass das allzu viel mit meiner Person zu tun hat", sagt der Schlussmann bescheiden.

Drei Jahre auf der Ersatzbank

Seit dem FCK-Spiel hat Heerwagen neun weitere Zweitligapartien für St. Pauli bestritten. Davor waren es zwei in drei Jahren gewesen, plus eines DFB-Pokal-Einsatzes am Anfang dieser Serie gegen Lübeck. Zweitliga-Luft hatte er zuletzt im April 2014 geschnuppert, beim 0:3 gegen den VfR Aalen. Genörgelt hat der Ersatzkeeper Heerwagen nie. Auch nicht beim VfL Bochum, als er vom Bundesliga-Stammtorwart zum Bankdrücker degradiert wurde. "Es wurde mir nachgesagt, dass mir die Ellbogen-Mentalität für den Profifußball fehlt", so Heerwagen. Aber einen psychologischen Torwart-Krieg à la Oliver Kahn und Jens Lehmann mit dem Konkurrenten anfangen? Nein. "Auch mit der Hilfe eines Sportpsychologen habe ich gelernt, dass mein Fokus nur auf mir liegen muss, nicht auf dem Trainer oder dem, der einem gerade vor der Nase sitzt."

Tägliche Demut-Dosis auf dem Weg zum Training

Auch das zweite Halbjahr 2013 hat Heerwagen rückblickend geholfen. Damals war der Torwart arbeitslos, ehe ihn der FC St. Pauli im Januar 2014 wieder unter Vertrag nahm. "Das ist eine brutal schwierige Situation", erinnert sich Heerwagen, der wie jeder andere Arbeitnehmer auch beim Arbeitsamt vorstellig wurde. "Das ist schon ein hartes Stück." Auf dem Weg zum St.-Pauli-Training fährt der 33-Jährige auch am Arbeitsamt vorbei, allerdings ohne anhalten zu müssen. "Das ist meine tägliche Dosis Demut und auch ein Grund, warum ich jeden Tag gerne auf dem Trainingsplatz stehe." Ob als Nummer eins oder Nummer zwei.

