Stand: 21.04.2017 06:15 Uhr

St. Pauli baut in Düsseldorf auf die Defensive

Als der 1:0-Heimsieg des FC St. Pauli gegen Würzburg feststand, waren der Jubel und Erleichterung am Millerntor groß, doch eigentlich haben die drei Punkte die Hamburger lediglich am Leben gehalten. "Durch den Erfolg sind wir ganz dick im Geschäft", erklärte Waldemar Sobota. "Geblieben", möchte man ergänzen, denn in der Tat machten die Kiezkicker zwar einen Sprung vom vorletzten Rang auf Platz 14, stecken aber nach wie vor mittendrin im Abstiegskampf der zweiten Fußball-Bundesliga. Das verdeutlicht auch die Konstellation für die Partie heute Abend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Fortuna Düsseldorf: Bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz überholt St. Pauli die elftplatzierten Rheinländer, bei einer Niederlage droht allerdings wieder das Abrutschen auf Rang 17.

Lienen: "Tabelle hat sich zusammengeschoben"

St. Paulis Trainer Ewald Lienen führt den engen Abstiegskampf auf die Ausgeglichenheit in der Liga zurück. "Was wir und einige andere Mannschaften in der Hinrunde erlebt haben, passiert nun anderen Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf. Dadurch, dass unten viele kontinuierlich gepunktet haben, hat sich die Tabelle wieder zusammengeschoben", erklärte der 63-Jährige am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. So hatte Düsseldorf beispielsweise Anfang April noch komfortable acht Zähler Vorsprung vor St. Pauli, das damals auf dem Relegationsplatz rangierte. Während die Fortuna aber in den jüngsten drei sieglosen Partien nur zwei Punkte sammelte, holten die Kiezkicker im gleichen Zeitraum sieben Zähler und blieben zudem ungeschlagen.

Entwarnung bei Sobiech

Vor allem haben sich die Hamburger zu einem Abwehr-Bollwerk entwickelt: Dreimal in Folge spielten sie jüngst zu null, seit Anfang Februar gab es in zehn Partien lediglich fünf Gegentreffer. Für Lienen das Erfolgsrezept im Abstiegkampf: "Es ist wichtig, dass wir defensiv stabil stehen - ganz egal, ob wir auswärts oder zu Hause spielen." Insofern war der Coach erleichtert, dass Abwehrchef Lasse Sobiech Entwarnung gab. Die Verletzung an der Schulter, die sich der 26-Jährige gegen Würzburg zuzog, entpuppte sich "nur" als starke Prellung, Sobiech ist bereits wieder im Training. Der Abwehrhüne wird am Freitag vor allem gegen Düsseldorfs Topstürmer Rouwen Hennings gefordert sein: Der gebürtige Bad Oldesloer und einstige St.-Pauli-Profi lief bereits zehn Mal (für Osnabrück, HSV II, Karlsruhe und Düsseldorf) gegen seinen Ex-Club auf und erzielte dabei vier Tore. Im Trikot der Fortuna war er bislang erfolglos - dabei soll es auch bleiben.

