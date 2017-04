Stand: 28.04.2017 21:04 Uhr

St. Pauli mit Zwischenspurt Richtung Klassenerhalt von Florian Neuhauss, NDR.de

So recht wussten auch die St. Paulianer selbst nicht, wie ihnen geschah. Innerhalb von gerade einmal elf Minuten machten die Hamburger am Freitagabend zu Beginn der zweiten Spielhälfte gegen den 1. FC Heidenheim aus einem tristen 0:0, das zum Schietwetter passte, einen 3:0 (0:0)-Erfolg. Es war bereits der vierte Dreier in Serie für das Team von Trainer Ewald Lienen, das damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat. Was vor und nach dieser Drangphase am Millerntor passierte, nämlich herzlich wenig, war den fast 30.000 Zuschauern egal. Im Kampf gegen den Abstieg zählen nur die Punkte. Entwarnung wollte Lienen dann auch nicht geben: "Wir sind noch nicht gerettet."

Schlechtes Wetter und schlechte Offensiv-Leistung

Lienen: "Wir sind noch nicht gerettet!" NDR 2 - 28.04.2017 20:51 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Trainer Ewald Lienen vom FC St. Pauli war nach dem 3:0-Erfolg gegen Heidenheim zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und dem vierten Erfolg in Serie. Entwarnung gabe er aber nicht.







Bei teilweise strömendem Regen entwickelte sich am Millerntor eine intensive, aber chancenarme Partie. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich meist. Ein wenig mehr Offensivgeist entwickelten die Hamburger, Gefahr für das Tor von Kevin Müller (ehemals Hansa Rostock) entstand aber zunächst nicht. Auch, weil die Heidenheimer mehrfach im letzten Moment Chancen zunichte machten. Den ersten und einen einzigen ernsthaften Torschuss musste Müller in der 36. Minute abwehren. Zuvor war ein Schuss aus guter Position von Waldemar Sobota geblockt worden, Bernd Nehrig versuchte es dann erfolglos aus der zweiten Reihe. Die Heidenheimer enttäuschten offensiv auf ganzer Lienie und blieben in den ersten 45 Minuten ohne jede Chance.

Heidenheim hilft St. Pauli auf die Sprünge

31.Spieltag, 28.04.2017 18:30 Uhr

FC St. Pauli

FC St. Pauli 3:0



FC Heidenheim Tore: 1:0 Verhoek (52., Eigentor) 2:0 Möller Daehli (56.) 3:0 Bouhaddouz (62.)

FC St. Pauli: Heerwagen - Hornschuh, L. Sobiech, Gonther, Dudziak (46. Buballa) - Nehrig (80. Flum), Buchtmann - Sobota, Möller Daehli, C. Sahin (75. Thy) - Bouhaddouz

FC Heidenheim: Ke. Müller - R. Becker, Wahl, Theuerkauf, Feick - Titsch-Rivero, Rasner (74. Gnaase) - Schnatterer, Halloran (70. Lankford) - Verhoek, Kleindienst (81. R. Strauß)

Zuschauer: 29546



Weitere Daten zum Spiel

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte machten ein bisschen Hoffnung auf mehr. Aber auch Sobotas Freistoß von der linken Seite in der 52. Minute sah nicht sonderlich vielversprechend aus. Der Ball wäre wohl Richtung Eckfahne geflogen, prallte jedoch an die Brust von John Verhoek und von dort ins Heidenheimer Tor. Ausgerechnet der Niederländer, der im vergangenen Sommer das braun-weiße gegen das FCH-Trikot getauscht hatte - Eigentor. Und auch beim 2:0 halfen die Gäste kräftig mit: Aziz Bouhaddouz setzte Müller unter Druck, dessen Befreiungsschlag am Sechzehner bei Mats Möller Daehli landete. Müller versuchte, seinen Fehler wieder gut zu machen, wurde aber von Bouhaddouz beim Rauslaufen behindert. Möller Daehli umkurvte den Torhüter sowie seinen Mitspieler und schob den Ball ins leere Tor (56.).

Heidenheim war geschockt, und die Kiezkicker legten schnell noch einen Treffer nach. Diesmal sogar ohne Mithilfe: Christopher Buchtmann flankte scharf von links, Bouhaddouz warf sich in den Ball und erzielte sein 14. Saisontor (62.). Danach wurde es nur noch einmal gefährlich, als Bouhaddouz sich erst stark durchsetzte, dann aber an Müller scheiterte (77.). Für Heidenheim wurde es sogar noch bitterer: Marcel Titsch-Rivero sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. Immerhin einen Torschuss gaben die Gäste danach noch ab, mehr als ein Eckball sprang jedoch nicht heraus.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 28.04.2017 | 22:40 Uhr