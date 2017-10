Stand: 12.10.2017 09:25 Uhr

St. Pauli: Heimschwäche fußballerisch überwinden

Wer würde den FC St. Pauli spontan als heimschwach einschätzen? Wohl nur wenige, schließlich gehört das Millerntor zu den stimmungsvollsten Arenen in Deutschland. Doch tatsächlich tun sich die Zweitliga-Fußballer des Hamburger Clubs nicht nur in dieser Saison vor eigenem Publikum überraschend schwer. Von den vergangenen 21 Partien zu Hause hat St. Pauli lediglich sechs gewonnen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern soll diese schwache Bilanz am Freitag (18.30 Uhr / im NDR Livecenter) aufgebessert werden.

Stadion wieder einmal ausverkauft

Trainer Olaf Janßen setzt dabei auf fußballerische Fortschritte in seinem Team, wie er am Mittwoch betonte. "Wir haben den Fokus im Training auf unser Ballbesitzspiel und das Offensivspiel über die Flügel gelegt", sagte der Coach: "Die Lust am Fußball müssen wir auf den Platz bringen. Und ich bin mir sicher, dass man diese Freude bei meinen Spielern spüren wird." Zumindest die Rahmenbedingungen werden wieder einmal stimmen. Knapp 30.000 Zuschauer werden für ein ausverkauftes Stadion sorgen.

Buchtmann wohl in der Startelf

Was Janßen zusätzlich Hoffnung gibt: Topscorer Christopher Buchtmann ist wieder eine Option für die Startelf. "Nach seiner Verletzung fehlt ihm körperlich zwar noch etwas. Aber er trainiert mit viel Elan und hat mehrfach bewiesen, dass er den Unterschied ausmachen kann", sagte Janßen, der allerdings auf Stürmer Aziz Bouhaddouz (Wadenverletzung) sowie die Abwehrspieler Marc Hornschuh (Rücken) und Philipp Ziereis (muskuläre Probleme) verzichten muss.

Den Gegner aus Kaiserslautern sieht Janßen trotz nur fünf Punkten und Tabellenplatz 17 im Aufwärtstrend: "Sie haben einen neuen Trainer, haben das letzte Spiel gegen Greuther Fürth klar gewonnen, mit viel Leidenschaft gespielt und auch hinten sicher gestanden."

