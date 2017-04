Stand: 04.04.2017 19:25 Uhr

St. Pauli kann Überzahl nicht nutzen von Johannes Freytag, NDR.de

Erneuter Rückschlag für den FC St. Pauli. Die Hamburger kamen am Dienstag im Heimspiel vor 29.085 Zuschauern gegen den SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus - und das, obwohl sie fast 80 Minuten in Überzahl spielten. Sandhausens Damian Roßbach hatte in der elften Minute die Rote Karte für eine Notbremse gegen Waldemar Sobota gesehen. Für die Kiezkicker, die nun schon seit vier Spielen in Folge auf einen Sieg warten, bleibt es im Tabellenkeller eng. "Das Ergebnis ist sehr schade. Nach dem Spielverlauf hätten wir es verdient gehabt zu gewinnen", sagte St. Paulis Trainer Ewald Lienen nach der Partie: "Heute hat sich wieder herausgestellt, dass eine Überzahl nicht unbedingt ein Vorteil ist."

Lattentreffer von Bouhaddouz

27.Spieltag, 04.04.2017 17:30 Uhr

FC St. Pauli

SV Sandhausen Tore: -:-

FC St. Pauli: Heerwagen - Dudziak, L. Sobiech, Ziereis, Buballa (64. Kalla) - Nehrig (83. Schneider), Buchtmann - C. Sahin, Sobota - Choi (46. Thy) - Bouhaddouz

SV Sandhausen: Knaller - Klingmann, Karl, Kister, Roßbach - Pledl, Linsmayer, Lukasik (88. Kuhn), Stiefler (55. Gordon) - Derstroff (16. Paqarada), Höler

Zuschauer: 29085



Weitere Daten zum Spiel

Die Hamburger setzten ihre Hoffnung auf drei Rückkehrer: Aziz Bouhaddouz hatte seine Gelbsperre abgesessen, Cenk Sahin einen grippalen Infekt ebenso auskuriert wie Bernd Nehrig seine muskulären Probleme. Nach elf Minuten wurden die Aussichten auf einen Heimsieg der Kiezkicker noch größer: Kyoung-Rok Choi schickte Sobota steil, der Pole wurde von Roßbach gelegt. Schiedsrichter Florian Badstübner zögerte keine Sekunde und zeigte dem Sandhäuser Linksverteidiger die Rote Karte (11.). Doch aus der zahlenmäßigen Überlegenheit machte St. Pauli viel zu wenig. Ein Lattentreffer von Bouhaddouz (23.) und ein Schuss aus kurzer Distanz von Daniel Buballa (45.+2) blieben im ersten Durchgang die einzigen Torgelegenheiten der Hausherren, die sich immer wieder Fehlpässe im Aufbauspiel leisteten oder Angriffe zu hektisch abschlossen. Und sie brauchten sogar auch Glück: So strich eine Freistoß-Hereingabe von Leart Paqarada nur knapp am Gehäuse von Philipp Heerwagen vorbei (29.).

St. Pauli drückt, trifft aber nicht

Lienen reagierte auf die mangelnde Durchschlagskraft seines Teams und brachte nach dem Seitenwechsel Lennart Thy als zweite Spitze für Choi. Der 25-Jährige führte sich mit einem abgefälschten Schuss aus 14 Metern gleich gut ein (48.). Kurz darauf scheiterte Christopher Buchtmann mit einer Direktabnahme an Sandhausens Keeper Marco Knaller (50.). Die Braun-Weißen bestimmten nun klar die Partie - allein, das erlösende Führungstor wollte nicht fallen. Einen Kopfball von Bouhaddouz klärte Tim Kister per Kopf (63.), einen Schuss aus dem Gewühl von Nehrig wehrte Daniel Gordon mit dem Fuß auf der Torlinie ab (69.) und Sobota drosch den Ball weit über das Gehäuse (78.). Auch die Einwechslung von Jan-Marc Schneider als dritten Stürmer brachte nichts mehr. Lasse Sobiech kam noch einmal aussichtsreich zum Kopfball (90.), ebenso wie Thy (90.+4) - beide verfehlten aber das Tor. So blieb es beim aus St.-Pauli-Sicht enttäuschenden 0:0.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.04.2017 | 22:40 Uhr