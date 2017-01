FC St. Pauli: "Kinntief in der ..."

Stand: 30.01.2017 11:52 Uhr

Der 18. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga hat einen klaren Verlierer, sogar im doppelten Sinne: Tabellenschlusslicht FC St. Pauli. Nicht nur, dass die Hamburger in ihrem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eine unglückliche 0:1-Pleite hinnehmen mussten. Weil Karlsruhe und Aue gewannen, haben die Kiezkicker nun fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 16 und sechs auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Und am nächsten Sonnabend geht es zum nächsten Aufstiegsaspiranten, Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr / im NDR Livecenter). Mittelfeld-Malocher Bernd Nehrig brachte es auf den Punkt: "Wir stecken kinntief in der Scheiße."

Flum und Möller Daehli machen Hoffnung

Nehrig wollte zugleich aber keine Untergangsstimmung aufkommen lassen: "Unterm Strich wird sowieso erst am 34. Spieltag abgerechnet, 16 Chancen haben wir also noch." Aber was spricht dafür, dass es in diesen 16 Spielen besser wird? Ein bisschen sogar die Partie gegen Stuttgart, bei der sich die Kiezkicker mit den schwächelnden Schwaben auf Augenhöhe präsentierten. Die Winterneuzugänge Johannes Flum und Mats Möller Daehli machten das Spiel der Hamburger kompakter und strukturierter. "Wir haben den Verlust von ballsicheren Spielern wie Marc Rzatkowski, Enis Alushi oder Sebastian Maier nicht kompensieren können", sagte St.-Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig dem "kicker". Flum und Möller Daehli deuteten an, dass sie diese Fehlplanung noch auffangen können.

Weiter keine Durchschlagskraft in der Offensive

Das konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das größte Problem der Braun-Weißen weiterhin vorhanden ist: die Durchschlagskraft in der Offensive. Der dritte Neue, Rückkehrer Lennart Thy, hing als Stoßstürmer gegen den VfB zumeist in der Luft, hatte kaum Bindung zum Spiel, wurde aber auch selten gewinnbringend in Szene gesetzt. "Im Fußball entscheiden die Tore", stellte Trainer Ewald Lienen grundlegend fest. Chancen waren gegen die Schwaben gute da, doch der "Killerinstinkt" geht so gut wie allen Kiezkickern in dieser Serie ab.

Bouhaddouz kehrt vom Afrika Cup zurück

Außer Aziz Bouhaddouz. Der Marokkaner hat immerhin fünf Treffer in 14 Partien erzielt. Insofern hielt der Sonntag doch noch eine gute Nachricht für den FC St. Pauli bereit. Der Angreifer schied mit Marokko im Viertelfinale des Afrika Cups gegen Ägypten aus und kehrt nun zu seinem Arbeitgeber zurück.

