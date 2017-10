Stand: 29.09.2017 17:33 Uhr

Braunschweig - St. Pauli: Wer sorgt für Stimmung?

Emotional und teils hitzig ging es bei der Braunschweiger Fan-Versammlung am Donnerstagabend in der Ebene 20 des Eintracht-Stadions zu: 900 "Löwen"-Anhänger waren der Einladung des Zweitliga-Clubs gefolgt, um sich gemeinsam mit der Vereinsführung darüber auszutauschen, wie die "Rückkehr des Eintracht-Gefühls" zu bewerkstelligen sei. Der Unmut der Fans gegen die aus ihrer Sicht zunehmende Entfremdung hatte sich zuvor unter anderem im Stimmungs-Boykott der Ultras aus dem Block 9 im Heimspiel gegen Fürth geäußert. Nun steht am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den FC St. Pauli wieder ein Heimspiel an, und BTSV-Trainer Torsten Lieberknecht rief am Freitag bei der Pressekonferenz zu einer breiten Unterstützung seiner Mannschaft auf: "Wir hoffen auf das große Rund. Nicht, dass es gefühlt zu einem Auswärtsspiel wird, das kann bei 2.300 Gäste-Fans schon passieren."

So könnten Braunschweig und St. Pauli spielen











































Lieberknecht: "Gegner muss die Stimmung fürchten"

"Wir wollen das Gefühl zurück, dass die Gegner die Stimmung hier fürchten", schob Lieberknecht hinterher. Auch Vize-Kapitän Mirko Boland - am Donnerstag ebenfalls auf der Fanversammlung dabei - fand klare Worte für die Fans: "In der vergangenen Saison hatten wir zu Hause viele enge Spiele, in denen wir das Ding in den letzten Minuten mit euch zusammen noch rumgerissen haben. Wenn man bedenkt, wie ausgeglichen die Zweite Liga ist, wissen wir alle genau, wie wichtig es für uns ist, dass wir eure Unterstützung haben."

Eintracht ohne Neun

Die unerwartete erste Saisonniederlage (1:2 in Regensburg) wirkt bei den "Löwen" immer noch nach - vor allem natürlich wegen der Platzverweise gegen Boland, Salim Khelifi und Maximilian Sauer, die gegen St. Pauli nun aussetzen müssen. Außerdem fehlen Patrick Schönfeld, Steve Breitkreuz (beide Trainingsrückstand), Christoffer Nyman (Muskelfaserriss) und Hendrick Zuck (Knochenprellung) sowie möglicherweise auch Louis Samson und Onel Hernandez, die wegen eines grippalen Infekts nur individuell trainieren konnten. "Klar ist, dass wir umstellen müssen, aber wir können elf gesunde Spieler auf den Platz schicken", sagte Lieberknecht: "Wir müssen nun schauen, was mit den Jungs, die uns zur Verfügung stehen, möglich ist. Sie müssen das Spiel des Gegners mitlesen, um die besten Offensivaktionen starten zu können."

Janßen: "Spiel wird eine Herausforderung"

St. Paulis Coach Olaf Janßen weiß um die Schwächung des Gegners, will sich damit aber dennoch "nicht großartig beschäftigen". Der Kader der Niedersachsen sei breit genug, "um elf gestandene Zweitligaspieler" auf den Platz zu bringen: "Wir freuen uns auf diese Herausforderung." Auch der Tatsache, dass der 2:1-Erfolg in Braunschweig in der vergangenen Saison die Initialzündung für die starke Rückrunde war, misst Janßen wenig Bedeutung bei: "Wir müssen uns auf unseren jetzigen Matchplan konzentrieren und von der ersten Minute an alles auf den Platz bringen. Da helfen uns die Ergebnisse der Vergangenheit wenig."

Bouhaddouz und Buchtmann wieder fit

Im Gegensatz zu Lieberknecht hat Janßen deutlich weniger Personalsorgen: "Von der Verletztenfront gibt es gute Nachrichten. Aziz Bouhaddouz hat wieder normal mittrainiert, genauso wie Christopher Buchtmann schon die ganze Woche. Die beiden sind Kandidaten für die Bank, haben aber natürlich noch Trainingsrückstand. Wichtig ist, dass sie gesund auf dem Platz stehen." Weiter fehlen werden Marc Hornschuh und Mats Möller Daehli.

