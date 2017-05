Stand: 08.05.2017 04:47 Uhr

Eintracht: Endspiel gegen die "Eisernen"

Das Restprogramm von Eintracht Braunschweig ist eindeutig: Eine Kür und zwei Pflichtaufgaben stehen für den Dritten der Zweiten Liga noch an. Den größten Schritt in Richtung Erste Liga können die "Löwen" heute (20.15 Uhr, im NDR Livecenter) machen. "Es ist das Spiel, worauf wir uns alle freuen. Wer hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass es dann um den Aufstieg geht?", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Sonntag. Dann kommt der direkte Verfolger Union Berlin nach Braunschweig. Gewinnen die Niedersachsen, hätten sie die viertplatzierten Hauptstädter auf sechs Punkte distanziert und mit der Auswärtspartie beim Vorletzten Bielefeld und dem Heimspiel gegen die bereits als Absteiger feststehenden Karlsruher das wohl leichteste Restprogramm.

Arnold: "Wollen uns jetzt belohnen und aufsteigen"

Marc Arnold möchte jedenfalls die Ernte für eine starke Saison einfahren. "Wir sind jetzt so lange und bis kurz vor Schluss dabei, natürlich wollen wir uns jetzt belohnen und aufsteigen", sagte der Manager dem "kicker". Auch Mittelfeldakteur Julius Biada geht das Spitzenspiel gegen die "Eisernen" optimistisch an: "Für uns spricht momentan unsere Stabilität in der Defensive, wir bekommen kaum Gegentore. Und vorne sind wir immer in der Lage, ein Tor zu erzielen. Dass wir eine heimstarke Mannschaft sind, haben wir die Saison über bewiesen." Mit elf Siegen, drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage ist die Eintracht das drittbeste Heimteam der Liga. Nur 28 Gegentreffer hat Braunschweig in 31 Spielen kassiert, besser geht es in der Zweiten Liga zurzeit nicht. Zwei davon hat allerdings Union den Norddeutschen eingeschenkt, beim 0:2 im Hinspiel.

Abwehr-Engpass ohne Decarli

Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen werden die Niedersachsen im anstehenden Rückspiel auf ihren Abwehrstabilisator Saulo Decarli verzichten müssen. Der Schweizer Innenverteidiger sah beim jüngsten 1:0-Erfolg der "Löwen" bei 1860 München seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Für den verletzten Kapitän Marcel Correia ist die Saison ohnehin beendet. Zudem klagte Rechtsverteidiger Phil Ofosu-Ayeh zuletzt über Knieprobleme. In der Abwehr wird Trainer Lieberknecht für das richtungsweisende Spitzenspiel also ein bisschen improvisieren müssen.

