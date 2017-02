Stand: 24.02.2017 11:36 Uhr

Braunschweig: Gewinnen, gerne auch schmutzig!

Dreimal 1:1 und eine 1:2-Heimpleite gegen den FC St. Pauli, Eintracht Braunschweig hat ganz offensichtlich einen Fehlstart ins Jahr 2017 hingelegt. Führten die Niedersachsen zum Jahreswechsel noch die Tabelle der Zweiten Liga an, purzelten sie nach dem jüngsten Remis gegen Aue erstmals in dieser Saison aus den Aufstiegsrängen und sind derzeit "nur" Vierter. Der erste Dreier in diesem Jahr im heutigen Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (18.30 Uhr / im NDR Livecenter) wäre also wichtig für die Braunschweiger, um im Aufstiegsrennen nicht noch weiter an Boden zu verlieren. Wie, ist Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht egal: "Auch ein schmutziger Sieg wäre mir recht."

"Das Team wirkt ein wenig verkrampft"

Der Gegner gibt zumindest Anlass zur Hoffnung. Gegen Sandhausen hat der Braunschweiger Übungsleiter bisher noch kein Spiel verloren. Er weiß, dass alles gut zureden nur begrenzt hilft. Erfolgserlebnisse müssen her, wenn die Wende gelingen soll. "Das Team wirkt ein wenig verkrampft, ein Sieg würde das lösen", ist Lieberknecht überzeugt. Zumindest personell sieht es für Braunschweig gut aus. "Bis auf Patrick Schönfeld sind alle Spieler einsatzbereit", sagte der Eintracht-Coach. Der Stammspieler im Mittelfeld fällt mit Oberschenkelproblemen aus.

So könnte Eintracht Braunschweig spielen





















