Eintracht Braunschweig: Jetzt auch noch Kumbela

"Wir sind nicht gerade vom Glück verfolgt", hat Torsten Lieberknecht nach der jüngsten Niederlage Eintracht Braunschweigs im Zweitliga-Nordduell zu Hause gegen den FC St. Pauli dem NDR gesagt. Die zweite Pleite in Folge, der Absturz auf Tabellenplatz elf sowie zahlreiche gesperrte und verletzte Spieler hatten den Coach sichtlich mitgenommen. In der Länderspielpause sollten bei den Niedersachsen die Kräfte wieder gebündelt werden. Doch am Mittwoch folgte der nächste Nackenschlag für die "Löwen". Mit Domi Kumbela muss Lieberknecht auf einen weiteren gestandenen Profi vorerst verzichten. Nach eingehenden Untersuchungen entpuppte sich die Verletzung des Angreifers aus dem St.-Pauli-Spiel als Haarriss im Bereich der rechten Fußwurzel. Er falle für unbestimmte Zeit aus, teilte der Club mit.

Auch Nyman fehlt längerfristig

Das ist zum einen bitter für die Braunschweiger, denn auch Stoßstürmer Nummer eins, Christoffer Nyman (drei Saisontore), fällt mit einem Muskelfaserriss wochenlang aus. Zum anderen scheint Kumbelas Saison im Speziellen unter keinem guten Stern zu stehen. Die Partie gegen die Kiezkicker war die erste in dieser Spielzeit über 90 Minuten für den Deutsch-Kongolesen. Im Auftaktspiel in Düsseldorf (2:2) hatte Kumbela einen Muskelfaserriss erlitten und danach drei Spiele zuschauen müssen, ehe er sich über Kurzeinsätze wieder herankämpfte. Lieberknecht gehen so langsam die Offensiv-Optionen aus. Und im Abschluss haperte es bei den "Löwen" zuletzt ohnehin gewaltig. Das wurde gegen St. Pauli erneut deutlich.

Boland darf in Duisburg wieder ran

Am übernächsten Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) geht es für die Eintracht mit dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg weiter. Immerhin steht dann Mirko Boland nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Maximilian Sauer und Salim Khelifi, die gegen Regensburg glatt Rot gesehen hatten, müssen auch dort noch zuschauen. Ob Kapitän Ken Reichel (Gehirnerschütterung) und Jan Hochscheidt (Sprunggelenksverletzung) bis dahin wieder fit sind, ist fraglich.

