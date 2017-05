Stand: 09.05.2017 11:30 Uhr

Und aus dem Hintergrund kommt Reichel... von Sebastian Ragoß, NDR.de

Ein wenig fühlten sich die Schlussminuten der Partie gegen Union Berlin für die Profis von Eintracht Braunschweig schon wie eine Aufstiegsfeier an. Die begeisterten Zuschauer standen auf ihren Plätzen und stimmten den Fußball-Klassiker "Oh, wie ist das schön" an. Tatsächlich hat die Eintracht nach dem überzeugenden 3:1 gegen den direkten Verfolger sehr gute Chancen, am 21. Mai die Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen. Denn während sich die Konkurrenten Hannover 96 und VfB Stuttgart am kommenden Sonntag im direkten Duell gegenüberstehen, bekommen es die Braunschweiger noch mit dem Tabellen-17. Arminia Bielefeld sowie am letzten Spieltag mit dem bereits abgestiegenen Schlusslicht Karlsruher SC zu tun. "Wenn wir die letzten beiden Spiele gewinnen, kann etwas Großes passieren. Diesen Traum wollen wir uns erfüllen", betonte Stürmer Domi Kumbela im NDR Interview.

Seit 2007 bei Eintracht Braunschweig

Dass die "Löwen" 50 Jahre nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft den Aufstieg vor Augen haben, ist zu einem großen Teil der Treffsicherheit ihres Kapitäns Ken Reichel zu verdanken. Seit fast zehn Jahren spielt der Linksverteidiger für die Eintracht, nie war er wertvoller als in dieser Rückrunde. Gegen Heidenheim und Dresden sicherte er mit spektakulären Treffern in letzter Minute zwei Siege, auch gegen Union bekamen die Fans das fast schon gewohnte Bild zu sehen: Reichel kommt aus dem Hintergrund, schießt und trifft. "Momentan kommen die Dinger einfach ganz gut zu mir, und dann gehen sie eben ins Tor", sagte der 30-Jährige lapidar zu seinem Führungstreffer, dem er in Hälfte zwei ein weiteres Tor folgen ließ. "Ich hatte noch einen Riesenchance, aber zwei Treffer sind auch ganz gut. Wir haben jetzt eine gute Ausgangslage. Die dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben", so Reichel.

"Stadt und Verein sind meine Heimat geworden"

Reichel als Aufstiegsheld? Es würde gut passen zur Eintracht, die unter Trainer Torsten Lieberknecht für Kontinuität und Bescheidenheit steht. "Ken hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Führungsspieler entwickelt und ist eine absolute Identifikationsfigur", lobte Sportchef Marc Arnold den Mannschaftskapitän zuletzt in der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung". Der gebürtige Berliner hat in der Bundesliga, Zweiten Liga und Dritten Liga für die "Löwen" gespielt, insgesamt mehr als 260 Mal.

"Wir wollen unser Navi erstmal auf Bielefeld einstellen. Und noch nicht auf München oder Dortmund." (Eintracht-Trainer Lieberknecht zu den Aufstiegschancen seines Teams)

Reichel ist mit einer Braunschweigerin verheiratet und seit einem guten halben Jahr Vater. "Die Stadt und der Verein sind mittlerweile zu meiner Heimat geworden", so der 30-Jährige, der alle Höhen und Tiefen der vergangenen zehn Jahre miterlebt hat. Es sieht danach aus, dass Reichel und die Eintracht in diesem Jahr nicht nur das Jubiläum der Sensationsmeisterschaft von 1967 feiern werden, sondern ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte schreiben.

