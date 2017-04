Stand: 05.04.2017 20:19 Uhr

Braunschweig: Torloses Remis in Fürth von Matthias Heidrich, NDR.de

Nach drei Siegen in Folge ist Eintracht Braunschweig in der Zweiten Liga nicht über ein torloses Remis bei der SpVgg Greuther Fürth hinausgekommen. Dennoch bauten beide Mannschaften ihre beeindruckenden Serien aus. Der Tabellendritte aus Braunschweig ist nun seit acht Spielen ungeschlagen, Fürth seit neun. "Wir hatten uns auf ein sehr schwieriges Spiel eingestellt und wollten nicht unbedingt den offenen Schlagabtausch anbieten", sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht. "Fürth hatte mehr Ballbesitz, trotzdem war ein Sieg für uns drin. Das wäre aber des Guten wohl zu viel gewesen." Am kommenden Montag steht für die Eintracht das nächste Topspiel auf dem Programm - zu Hause gegen Dynamo Dresden.

Fejzic hält Foulelfmeter

27.Spieltag, 05.04.2017 17:30 Uhr

Greuth. Fürth

Greuth. Fürth 0:0



Braunschweig Tore: -:-

Greuth. Fürth: Megyeri - M. Caligiuri, M. Franke (75. Sontheimer), Gießelmann (64. Dursun) - A. Hofmann (61. Gjasula), Pintér - Narey, van den Bergh - Zulj - Sararer, Ve. Berisha

Braunschweig: Fejzic - Baffo (46. Zuck), Valsvik, Decarli - Moll, Boland - Ofosu-Ayeh, K. Reichel - Nyman (72. Abdullahi), Kumbela (80. Hochscheidt), Hernández

Zuschauer: 8035



Weitere Daten zum Spiel

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Kaiserslautern am vergangenen Sonnabend durften in Fürth Saulo Decarli für Hendrick Zuck (Reservebank) und Domi Kumbela für Nik Omladic (nicht im Kader) von Beginn an ran. Stoßstürmer Kumbela sorgte in einer ebenso kontrollierten wie ereignisarmen Partie zumindest für einen kleinen Aufreger. Nach einer flachen Hereingabe von Ken Reichel war der 32-Jährige zur Stelle, spitzelte den Ball aber knapp am langen Pfosten vorbei (12.). In der 33. Minute war Kumbela erneut im Blickpunkt des Geschehens, setzte einen Kopfball erneut vorbei. Und Fürth? Das blieb harmlos, bis zur 35. Minute. Reichel brachte im Strafraum Khaled Narey zu Fall - Elfmeter für die Gastgeber. Doch Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic, einst bei den Franken unter Vertrag, lenkte den schwach geschossenen Strafstoß von Niko Gießelmann um den Pfosten (36.). Auf der anderen Seite hätte die Eintracht durchaus einen Handelfmeter bekommen können, als Marcel Franke eine Hereingabe an den Arm sprang (45.+1). Doch die Pfeife von Schiedsrichter Robert Kampka blieb stumm.

Glück in der letzten Sekunde

Nach dem Seitenwechsel war es mit der Aufregung wieder vorbei. Beide Mannschaften begegneten sich weiter auf Augenhöhe, ließen aber jeweils kaum Torraumszenen zu. Onel Hernandez versuchte es in der 65. Minute mit einer Einzelaktion, tanzte an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler aus. Doch der Schuss des 24-Jährigen ging über die Querlatte. Kurze Zeit später entschärfte Fürths Keeper Balasz Megyeri einen Freistoß des eingewechselten Zuck (67.). Danach herrschte erstmal lange Leerlauf, ehe Braunschweigs Phil Ofosu-Ayeh in der Nachspielzeit nochmal aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, doch Megyeri parierte (90.+1). Quasi in der letzten Sekunde hatten die Niedersachsen Glück, dass Serdar Dursun völlig freistehend einen Flugkopfball neben den Pfosten setzte.

