Stand: 10.04.2017 09:25 Uhr

Braunschweig winkt Rückkehr auf Aufstiegsplatz

Die Konkurrenz hat Punkte liegen gelassen, Eintracht Braunschweig will davon profitieren. Zum Abschluss des 28. Spieltags in der Zweiten Bundesliga können sich die Niedersachsen mit einem Erfolg gegen Dynamo Dresden heute (20.15 Uhr / im NDR Livecenter) wieder am Rivalen Hannover 96 vorbei auf Rang zwei schieben. Ein Sieg mit vier Treffern Unterschied würde der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht sogar die Tabellenführung bescheren. Doch Dresden ist ein wahrlich starker Gegner, der seinerseits noch ein Wort im Aufstiegskampf mitreden kann, sollte in Braunschweig ein Auswärtssieg gelingen.

So könnte Eintracht Braunschweig spielen





















Lieberknecht: "Müssen ein Top-Leistung abrufen"

Lieberknecht warnte vor den Sachsen, die er als "technisch versierte Mannschaft" sieht. "Sie spielen im Aufstiegsrennen zu Recht mit. Für sie ist das sicher ein Schlüsselspiel", sagte der Eintracht-Coach. Gleichzeit betonte er: "Wir haben die englische Woche mit einem Sieg begonnen und wollen sie mit einem Sieg abschließen. Dazu müssen wir eine Top-Leistung abrufen." Das gelang seiner Elf zuletzt nicht immer, doch insgesamt sind die Braunschweiger wieder in guter Verfassung. Seit der Heimniederlage gegen den FC St. Pauli Anfang Februar sind die "Löwen" in der Zweiten Liga ungeschlagen.

Respekt vor "Vollstrecker" Kutschke

Besonderen Respekt hat Lieberknecht vor Dynamo-Stürmer Stefan Kutschke, der in dieser Saison bereits 15 Mal getroffen hat und auch die Partie in der Hinrunde mit drei Treffern entschied. "Er ist ein echter Vollstrecker", lobte der Eintracht-Coach, der im Spitzenspiel nur auf den langzeitverletzten Marcel Correia und den gelb-gesperrten Quirin Moll verzichten muss.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle zweite Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 10.04.2017 | 22:40 Uhr