Schönfeld rettet der Eintracht das achte Remis

Es sah schon alles nach der dritten Saisonniederlage für Eintracht Braunschweig in der Zweiten Liga aus, als Patrick Schönfeld auf den Plan trat. Von Trainer Torsten Lieberknecht als letzte Sturmhoffnung spät eingewechselt, stand der nominelle Defensivmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 goldrichtig und traf zum umjubelten Ausgleich. Das 2:2 (1:1) gegen die "Lilien" - das achte Remis der Niedersachsen in dieser Serie - durfte so als Erfolg gewertet werden.

Eintracht mit viel Engagement und etwas Glück

Lieberknecht wählte eine äußerst offensive Aufstellung und sein Team legte auch von Beginn an den Vorwärtsgang ein, drängte Darmstadt in die Defensive. Die Belohnung folgte früh. Eine verlängerte Ecke von Salim Khelifi bugsierte der überraschte Gäste-Kapitän Aytac Sulu mit der Hüfte ins eigene Tor - 1:0 für Braunschweig bereits nach acht Minuten. Ausruhen auf der Führung? Für die Eintracht war das keine Option. Die Niedersachsen wollten nachlegen und hatten in der 15. Minute Pech: Khelifi traf aus spitzem Winkel nur den Pfosten, nachdem "Lilien"-Torwart Joel Mall gegen Julius Biada in höchster Not geklärt hatte. Özkan Yildirim konnte den Nachschuss aus zwei Metern Entfernung nicht kontrolliert aufs Tor bringen.

Biada mit Gelb gut bedient

Braunschweig zeigte viel Spielwitz, Biada allerdings auch seine dunkle Seite. Der Eintracht-Offensivmann stoppte einen Gegenstoß von Sandro Sirigu mit einem brutalen Tritt, sah allerdings nur Gelb und war damit gut bedient (26.). Anders als der Darmstädter, der verletzt ausgewechselt werden musste. Die "Strafe" folgte in Form des Ausgleichs: Marvin Mehlem ließ Maximilian Sauer an der Strafraumgrenze äußerst hüftsteif aussehen und versenkte den Ball im kurzen Eck zum 1:1 (30.). Auch Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic machte dabei keine allzu gute Figur. Bitter für Braunschweig, das ansonsten kaum etwas zugelassen hatte.

Aushilfs-Stürmer Schönfeld steht goldrichtig

13.Spieltag, 04.11.2017 13:00 Uhr

Braunschweig

Braunschweig 2:2



Darmstadt 98 Tore: 1:0 Sulu (8., Eigentor) 1:1 Marvin Mehlem (30.) 1:2 Kamavuaka (52.) 2:2 Schönfeld (90.+2)

Braunschweig: Fejzic - Sauer (76. Hochscheidt), S. Breitkreuz (88. Schönfeld), Valsvik, K. Reichel - Samson - Khelifi, Biada (46. Canbaz), Ö. Yildirim, Hernández - Abdullahi

Darmstadt 98: Mall - Großkreutz, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka, Y. Stark - Sirigu (31. Steinhöfer), von Haacke (66. Rosenthal), Marvin Mehlem - A. Sobiech (75. Boyd)

Zuschauer: 20190



Lieberknecht tat das einzig Richtige in der Pause und nahm den stark rotgefährdeten Biada raus und brachte Ahmet Canbaz. Der musste mit ansehen, wie die Darmstädter in der zweiten Hälfte einen Frühstart hinlegten. Wilson Kamavuaka erzielte in der 52. Minute mit einem Kopfballaufsetzer die Führung für die Gäste. Das gab den Darmstädtern Sicherheit. Sie verteidigten nun viel effektiver gegen weiterhin feldüberlegene Braunschweiger, denen aber der letzte Zug zum Tor fehlte. Einen scharfen Freistoß von Khelifi fischte Mall in der 86. Minute noch weg - mehr war von der Eintracht in der regulären Spielzeit nicht zu sehen.

Dann brach die Nachspielzeit an: Suleiman Abdullahi setzte sich über rechts durch, zog ab und Mall konnte den strammen Schuss nur nach vorne abklatschen. Schönfeld, erst in der 88. Minute eingewechselt und von Lieberknecht nach vorne beordert, setzte in bester Stürmermanier nach und spitzelte das Leder über die Torlinie (90.+2). Der Rest war Braunschweiger Jubel über ein erneutes Remis und auch über Schönfelds Glück. Die Einwechslung des 27-Jährigen war gleichbedeutend mit dem ersten Saisoneinsatz nach langer Leidenszeit.

