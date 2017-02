Stand: 10.02.2017 09:17 Uhr

Lieberknecht verspricht: "Geben weiter Gas!"

Aller schlechten Dinge sind drei. Das gilt heute jedenfalls für Eintracht Braunschweig. Der Zweitliga-Dritte muss im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) wegen Gelbsperren gleich auf drei Spieler verzichten. Als wäre die 1:2-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht FC St. Pauli nicht schon ärgerlich genug gewesen, müssen Nik Omladic, Ken Reichel und Patrick Schönfeld nach ihrer jeweils fünften Verwarnung einmal aussetzen. Doch Trainer Torsten Lieberknecht sieht die Personallage total entspannt: "Alle Mann sind fit. Jeder konnte die Trainingseinheiten in dieser Woche bislang absolvieren. Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten."

Einstimmung aufs Abendspiel

So einfach wie im Hinspiel wird es sicher nicht werden. Die "Clubberer", Anfang der Saison nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation noch auf Identitäts- und Formsuche, kassierten Ende August in Braunschweig eine 1:6-Klatsche. "Nürnberg wird dies wettmachen wollen", vermutet Lieberknecht. Am Mittwoch verordnete der Coach seinem Team extra ein Training am Abend, damit sich die Spieler an die Anstoßzeit gewöhnen.

"Wir sollten optimistisch sein"

Braunschweig möchte "Nürnberg-Fluch" besiegen NDR Info - Sport aktuell - 09.02.2017 19:25 Uhr Autor/in: Tabea Kunze In den vergangenen Jahren konnte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig nur wenig mitnehmen, wenn er beim 1. FC Nürnberg zu Gast war. Das soll sich jetzt ändern.







Die "Löwen" sind zwar nach wie vor punktgleich mit Hannover und nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Stuttgart platziert, doch der Trend spricht gegen sie. Von den jüngsten neun Liga-Spielen konnten die Niedersachsen gerade einmal zwei gewinnen. "Wir haben 35 Punkte und geben weiter Gas", verspricht Lieberknecht und ist trotz der jüngsten Ergebnisse überzeugt: "Die Leidenschaft und Moral ist da." Nach dem 1:1 zum Jahresauftakt in Würzburg habe er beim Spiel gegen St. Pauli Verbesserungen ausgemacht. Nur "das Ergebnis hat nicht gepasst. Wir sollten optimistisch sein."

