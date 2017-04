Stand: 02.04.2017 15:26 Uhr

1:0 - Braunschweig springt auf Aufstiegsplatz von Hanno Bode, NDR.de

Mirko Boland hat Eintracht Braunschweig in der Zweiten Liga den dritten Erfolg in Serie beschert. Der Mittelfeldmann erzielte am Sonntagnachmittag das goldene Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg beim abstiegsgefährdeten 1. FC Kaiserslautern (79.). Der deutsche Meister von 1967 verbesserte sich nach dem siebten ungeschlagenen Spiel in Serie auf den zweiten Tabellenplatz. Er ist nun punktgleich mit Klassenprimus VfB Stuttgart (3:3 gegen Dresden) sowie Union Berlin, das am Vortag bei Hannover 96 mit 0:2 verloren hatte.

Kaum Höhepunkte in Hälfte eins

26.Spieltag, 02.04.2017 13:30 Uhr

K'lautern

K'lautern 0:1



Braunschweig Tore: 0:1 Boland (79.)

K'lautern: Pollersbeck - Mwene, Vucur, Ewerton, Heubach, Gaus - R. Koch - C. Moritz (80. Osawe), Halfar (87. Glatzel) - Kerk (74. Görtler) - Zoua

Braunschweig: Fejzic - Ofosu-Ayeh, Baffo, Valsvik, K. Reichel - Moll - Omladic (59. Biada), Boland - Zuck (90. Decarli), Hernández - Nyman (74. Kumbela)

Zuschauer: 23756



Weitere Daten zum Spiel

Das Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder war im ersten Abschnitt geprägt von vielen technischen Unzulänglichkeiten und Fehlpässen auf beiden Seiten. Strafraumszenen hatten Seltenheitswert. Und wenn sich dann einem Spieler doch einmal eine einigermaßen gute Abschlussmöglichkeit bot, wurde sie kläglich vergeben. So zögerte Braunschweigs Angreifer Christoffer Nyman in der 31. Minute trotz freier Schussbahn so lange, bis sich zwei Lautern-Verteidiger vor ihm positioniert hatten. Dahin war die Gelegenheit zum 1:0. Ein Versuch von Onel Hernández aus der Distanz, der knapp das Ziel verfehlte (11.), blieb so die einzige nennenswerte Offensivaktion der "Löwen" in Hälfte eins. Auf der Gegenseite prüfte Rechtsverteidiger Phillipp Mwene BTSV-Keeper Jasmin Fejzic mit einem Schuss, der allerdings nur deswegen gefährlich wurde, weil er kurz vor dem Schlussmann noch einmal aufsprang (19.).

Boland trifft nach Zuck-Eckstoß

Auch nach dem Seitenwechsel blieb bei den Gästen beinahe alles Stückwerk. Dennoch wären sie beinahe in Führung gegangen, als Kaiserslauterns Torsteher Julian Pollersbeck einen hohen Ball nicht zu fassen bekam, Joseph Baffo zum Kopfball kam und ein Verteidiger der Hausherren gerade noch auf der Linie retten konnte (58.). Eine Signalwirkung hatte diese Aktion aber nicht für die Niedersachsen. Ganz im Gegenteil: Ihr Kontrahent wurde nun stärker und hatte durch Sebastian Kerk (62.) sowie Kapitän Daniel Halfar (66.) zwei Gelegenheiten. Fejzic war jeweils auf dem Posten. Glück zudem für die "Löwen", dass Referee Matthias Jöllenbeck ein klares Handspiel von Gustav Valsvik im Braunschweiger Strafraum übersah (67.). Die wütenden Proteste der "Roten Teufel" tangierten den Unparteiischen maximal peripher - zumindest äußerlich. Den Gegentreffer mussten sich die Hausherren aber selbst ankreiden. Bei einem Eckstoß von Hendrick Zuck schliefen sie im Kollektiv den Schlaf der Gerechten und ließen Boland am langen Pfosten frei zum Abschluss kommen. Per Kopf überwand der Routinier den nicht nur in dieser Szene unglücklich agierenden Pollersbeck und schoß sein Team so auf Rang zwei.

