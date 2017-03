Stand: 29.03.2017 14:55 Uhr

St. Pauli zwischen Zuversicht und Vorsicht

Ein deutlicher Aufwärtstrend ist unübersehbar, doch ein Abstiegsplatz weiterhin nur zwei Punkte entfernt: Beim FC St. Pauli herrscht vor dem Zweitliga-Kellerduell bei Erzgebirge Aue am Freitag (18.30 Uhr / im Livecenter bei NDR.de) eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht. Rang vier in der Rückrunden-Tabelle mit achtbaren Ergebnissen gegen die Topteams der Liga zeigt, dass die Hamburger sich auf dem richtigen Weg befinden. Doch der Trend kann sich auch wieder drehen, betonte Abwehrchef Lasse Sobiech in der "Hamburger Morgenpost": "Es gibt keinen Grund durchzuatmen. Wir stecken immer noch voll im Abstiegskampf." Sollte es in Aue eine Niederlage geben, würde St. Pauli zumindest auf Relegationsrang 16 abrutschen, vielleicht sogar auf Platz 17.

Stürmer Bouhaddouz ist gesperrt

Einen Leistungsträger wird Trainer Ewald Lienen in Sachsen schmerzlich vermissen. Stürmer Aziz Bouhaddouz, mit zehn Treffern St. Paulis bester Torschütze, sah im Nordduell gegen Hannover 96 (0:0) seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. "Es ärgert mich sehr, dass ich gegen meinen Ex-Club nicht dabei bin, aber irgendwann ist die Sperre ja fällig", sagte der marokkanische Nationalspieler, der 2009 für ein halbes Jahr das Trikot der "Veilchen" trug. Als Ersatz für Bouhaddouz dürfte Lennart Thy auflaufen. Auch Flügelflitzer Cenk Sahin (krank) fehlt.

Qual der Wahl in der Innenverteidigung

Ganz anders sieht die Situation für Lienen bei der Besetzung der Defensive aus. Dort hat der Coach die Qual der Wahl. Vier Innenverteidiger hoffen auf einen Platz in der Startelf: Neben Sobiech stehen Philipp Ziereis, Marc Hornschuh und Sören Gonther bereit. "Dort haben wir eine sehr komfortable Situation", so Lienen. Ziereis dürfte nach seinem starken Auftritt gegen Hannover die besten Chancen auf einen Platz neben dem gesetzten Sobiech haben. Vielleicht entscheidet sich Lienen aber auch für eine taktische Umstellung und lässt mit einer Dreierkette spielen. Klar ist für den Coach jedoch, dass es eine intensive Partie geben wird. "Jeder weiß, dass solche Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten ganz besonders und sehr intensiv sind", betonte Lienen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.03.2017 | 19:30 Uhr