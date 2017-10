Stand: 11.10.2017 18:52 Uhr

12:2 - Wolfsburgs Frauen machen es zweistellig

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren beeindruckenden Saisonstart fortgesetzt und sind in der Champions League mühelos ins Achtelfinale eingezogen. Nach einem 3:0-Hinspielsieg bei Atletico Madrid gab es am Mittwochabend vor 1.753 Zuschauern einen 12:2 (8:1)-Erfolg gegen den spanischen Meister. Damit baute das Team von Trainer Stephan Lerch seine Pflichtspielbilanz in dieser Saison auf sieben Siege aus sieben Partien bei insgesamt 37:2 Toren aus. "Wir haben uns ein wenig in einen Rausch gespielt", freute sich Lerch.

Popp schon in der Anfangsphase mit Dreierpack

Auch Atletico hatte der Offensivkraft des deutschen Meisters nichts entgegenzusetzen. Bereits nach acht Minuten lag der VfL mit 2:0 in Führung. Zunächst traf Alexandra Popp (2.), Sara Gunnarsdotti erhöhte auf 2:0 (8.). Und weiter ging es im munteren Scheibenschießen: Popp traf innerhalb weniger Sekunden zweimal - nach gerade einmal 16 Spielminuten lagen die "Wölfinnen" mit 4:0 vorn. Fast schon epische 13 Minuten dauerte es dann bis zum nächsten Treffer. Nach Vorlage von Popp war Pernille Harder zur Stelle (29.). Zumindest einen Lichtblick gab es für Atletico, als Ludmila Da Silva traf (31.). Es war der erste VfL-Pflichtspiel-Gegentreffer in dieser Saison. Doch Lara Dickenmann stellte den alten Abstand prompt wieder her (33.).

Wullaert markiert Treffer Nummer zehn

Madrids Keeperin Andrea Paraluta konnte einem leidtun. Denn sie musste weiterhin regelmäßig den Ball aus dem eigenen Netz holen. Jucinara Thais Soares Paz traf per Eigentor (41.), Dickenmann zum Halbzeitstand (44.), Harder direkt nach dem Seitenwechsel (49.). Tessa Wullaert markierte schließlich Tor Nummer zehn (57.). Sie sorgte auch für den Endstand (83.). Zuvor hatte Caroline Graham Hansen (69.) getroffen.

