Wolfsburg glücklicher Sieger gegen den HSV von Johannes Freytag, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat seinen im Dezember begonnenen Aufschwung mit zwei Siegen in Folge im neuen Jahr fortgesetzt. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend gegen den Hamburger SV mit 1:0 (0:0) durch und feierten nach dem 1:0 gegen Eintracht Frankfurt erst den zweiten Heimsieg der Saison. Mario Gomez erzielte den Treffer des Tages in einem Nordduell auf ganz schwachem Niveau. Der VfL erspielte sich kaum Torchancen. Die Hamburger, die fast eine Stunde lang in Unterzahl agierten, mussten dennoch ohne Punktgewinn und mit der 600. Niederlage ihrer Bundesliga-Geschichte im Gepäck die Heimreise antreten. "Der Sieg war unheimlich wichtig und es war ein Schritt in die richtige Richtung", erklärte VfL-Kapitän Diego Benaglio bei NDR 2, HSV-Sportchef Jens Todt war nur wegen des Ergebnisses unzufrieden: "Das war eine richtig gute Leistung von uns, wir machen niemandem einen Vorwurf."

Papadopoulos ersetzt verletzten Djourou

17.Spieltag, 21.01.2017 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg 1:0



Hamburger SV Tore: 1:0 Gomez (83.)

VfL Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Ricardo Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui, Luiz Gustavo - Caligiuri (69. Vieirinha), Malli (80. Mayoral), Ntep (89. Blaszczykowski) - Gomez

Hamburger SV: Mathenia - Sakai, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Ekdal, Ostrzolek (84. Gregoritsch) - N. Müller, L. Holtby, Kostic - Wood

Zuschauer: 30000



Beide Clubs hatten im Winter Neuzugänge verpflichtet, bei den Wolfsburgern standen Paul-Georges Ntep und Yunus Malli in der Startelf, bei den Gästen aus Hamburg liefen Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos von Beginn an auf. Der Grieche, der zunächst eigentlich nur auf der Bank sitzen sollte, ersetzte beim HSV kurzfristig Johan Djourou, der sich beim Warmmachen am Knie verletzt hatte. Den ersten Akzent der Neuen setzte Malli auf Wolfsburger Seite, als er von der Strafraumkante nur knapp am linken Torwinkel vorbeischoss (8.).

Gelb-Rot für Ekdal

Ansonsten bekamen die Zuschauer in der ausverkauften Wolfsburger Arena unansehnlichen Fußball zu sehen - mit einem HSV, der defensiv stabil stand und einem VfL, der zwar viel Ballbesitz hatte, sich aber immer wieder festlief. Für Gesprächsstoff sorgte dann Schiedsrichter Felix Zwayer, der den Hamburger Albin Ekdal für ein hartes Foul gegen Ntep mit Gelb-Rot vom Platz schickte (33.). Eine zwar folgerichtige Entscheidung, weil der Schwede wenige Minuten zuvor bereits Gelb gesehen hatte. Allerdings auch eine diskussionswürdige, weil diese erste Verwarnung für einen eher harmlosen Rempler überzogen war. Aber auch in Unterzahl verteidigte die neu formierte HSV-Defensive geschickt, die "Wölfe" erspielten sich bis zum Pausenpfiff keine Torchance mehr.

Torchancen Mangelware

Mit einer hohen Fehlerquote auf beiden Seiten ging es auch im zweiten Spielabschnitt weiter. Beispielhaft eine Szene aus der 57. Minute: Filip Kostic hatte auf der linken Seite viel Platz, vertändelte aber. Der Wolfsburger Klärungsversuch landete direkt wieder beim HSV-Spieler, aber die Hereingabe zu Nicolai Müller konnte dieser nicht verwerten, weil er über den Ball schlug. Auf der Gegenseite dribbelte sich Malli im Hamburger Strafraum fest, anstatt auf Gomez querzulegen (63.). Die Niedersachsen taten sich weiter schwer, nach einem Eckball bot sich die erste wirklich gefährliche Torchance: Jeffrey Brumas Kopfball wehrte HSV-Keeper Christian Mathenia ab, anschließend schlugen Josuha Guilavogui und Luiz Gustavo im Gewühl über den Ball (69.). Wenig später wären die Gäste mit ihrem ersten Torschuss beinahe in Führung gegangen: Bobby Wood bediente Kostic, doch der Ex-Stuttgarter drosch den Ball weit am Gehäuse von Diego Benaglio vorbei (76.).

Gomez erlöst die VfL-Fans

Als sich alle mit einem 0:0 anzufreunden begannen, schlugen die "Wölfe" zu. Der eingewechselte Borja Mayoral bediente Ntep. Der Franzose stürmte in den Strafraum, legte gekonnt auf Gomez zurück, und der deutsche Nationalstürmer musste nur noch einschieben (83.). Aufgrund der Spielanteile eine verdiente Führung für Wolfsburg. Allerdings wäre ein Remis für die aufopferungsvoll und stark verteidigenden Hamburger ebenso verdient gewesen.

