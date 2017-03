Stand: 14.03.2017 16:15 Uhr

Wolfsburg gegen dezimierten Meister Favorit

Besser hätte das Fußballjahr für die Frauen des VfL Wolfsburg nicht beginnen können. Mit Bundesliga-Erfolgen gegen Jena (2:1), Sand (4:1) sowie Leverkusen (8:1) untermauerten die Niedersächsinnen ihre Ambitionen, den FC Bayern München als Meister abzulösen. Bis dahin ist es bei erst 13 absolvierten Spieltagen allerdings noch ein weiter Weg. Im DFB-Pokal kann der Werksclub hingegen bereits am Mittwoch (19 Uhr) den drittletzten Schritt zur Titelverteidigung machen. Die Aufgabe ist für das Team von Coach Ralf Kellermann ist jedoch diffizil, muss es doch im Viertelfinale bei eben jenen Münchnerinnen antreten.

Kellermann: "Chancen stehen 50:50"

"Die Chancen stehen 50:50, beide Mannschaften sind topbesetzt, es ist völlig offen", sagte der VfL-Trainer. Bayern-Coach Thomas Wörle schob die Favoritenrolle hingegen den Wolfsburgerinnen zu. Sein Team werde sich "mit den Besten messen", wird der 35-Jährige auf der Website des FCB zitiert: "Der VfL Wolfsburg verfügt über den erfahrensten Kader und gleichzeitig auch über die stärksten Einzelspielerinnen."

Riesige Personalprobleme beim Meister

Von Vorteil könnte für die "Wölfinnen" die missliche personelle Lage beim Kontrahenten sein. In Simone Laudehr, Nora Holstad, Melanie Leupolz, Stefanie van der Gragt, Mana Iwabuchi, Anna Gerhardt, Viktoria Schnaderbeck und Sarah Romert fehlen dem Meister gleich acht Akteurinnen. Wörle setzt dementsprechend darauf, dass seine Equipe durch Geschlossenheit auftrumpfen kann: "Wir werden versuchen, mit unserem starken Kollektiv dagegenzuhalten und um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale zu kämpfen." Sein Pendant Kellermann, der kurzfristig auf Elise Bussaglia (Sehnenentzündung) verzichten muss, machte einen weiteren Vorteil für den VfL aus: "Wir haben in diesem Wettbewerb viele positive Erfahrungen gesammelt." Wer auch immer verliert, er bekommt rasch die Chance zur Revanche. Bereits am Sonntag (14.30 Uhr) steht das Bundesliga-Rückrundenduell beider Mannschaften in Wolfsburg auf dem Programm.

Auch Werder und BVC träumen vom Halbfinale

Ebenfalls vom Einzug in die Pokal-Vorschlussrunde träumen die Zweitligisten Bremen und Cloppenburg. Werder, das in der zweiten Runde sensationell Bundesliga-Spitzenreiter Turbine Potsdam ausschaltete und anschließend Hoffenheim bezwang, trifft am Mittwoch (18 Uhr) auf den SC Sand, Cloppenburg empfängt eine Stunde später Erstliga-Schlusslicht Leverkusen. Nicht auszuschließen also, dass gleich drei Nordteams ins Semifinale einziehen.

