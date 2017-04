Stand: 27.04.2017 17:02 Uhr

Wolfsburg braucht Punkte, keine Bayern-Party

Es ist ein Treffen mit alten Münchner Weggefährten. Wenn der VfL Wolfsburg am Samstagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) den FC Bayern empfängt, dann sehen Wolfsburgs Trainer Andries Jonker und VfL-Stürmer Mario Gomez ihren Ex-Club und viele gute Bekannte wieder. Von 2009 bis 2012 war der 54-Jährige Jonker in München angestellt. Erst als Assistent von Louis van Gaal, dann als Interimscoach und Trainer der Reserve. Gomez erzielte für den deutschen Rekordmeister in 174 Spielen beachtliche 112 Treffer. Doch an diesem 31. Spieltag werden alle Freundschaften ruhen, dafür steht zu viel auf dem Spiel: Der VfL kämpft gegen den Abstieg, die Bayern wiederum können vorzeitig deutscher Meister werden: Mit einem Sieg wäre der Titelgewinn perfekt - vorausgesetzt, Leipzig gewinnt am Nachmittag zuvor nicht gegen Ingolstadt.

Gomez: "Bin überzeugt, dass wir es schaffen" 27.04.2017 15:21 Uhr Autor/in: Fabian Wittke Mario Gomez muss mit dem VfL Wolfsburg um den Bundesliga-Klassenerhalt bangen. Doch der Nationalstürmer ist optimistisch. Das Interview vor dem Bayern-Spiel mit dem 31-Jährigen.







3,33 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gomez: "Wir brauchen einen perfekten Tag"

Nach den Rückschlägen in der Champions League (Aus gegen Real Madrid) und im DFB-Pokal (Aus gegen Borussia Dortmund) glaubt Gomez nicht daran, dass sich der Spitzenreiter aus München hängen lässt, im Gegenteil: "Die werden sicherlich heiß sein, den Sack so schnell wie möglich zuzumachen in der Bundesliga", so die Einschätzung des Nationalstürmers, der gleichzeitig den Verschleiß beim Gegner anspricht: "Sie haben wahnsinnig viel Spiele gehabt die letzten Wochen und wir werden sicherlich nicht antreten, um drei Punkte zu verschenken. Wir brauchen einen perfekten Tag." Auch VfL-Coach Jonker geht davon aus, dass gegen die zuletzt etwas schwächelnden Münchner eine Topleistung nötig ist: "Die Fakten sind, dass die Bayern die letzten Spiele auch alle hätten gewinnen können. Sie sind gut wie immer. Du musst die Eier haben, sie zu attackieren", sagte Jonker, für den das Spiel "eine besondere Partie ist, na klar".

Anspruchsvolles Restprogramm

TV-TIPP "Wölfe"-Coach Andries Jonker zu Gast im Studio 30.04.2017 22:50 Uhr Sportclub Im Fokus: die Spiele der Nordclubs in den Fußball-Bundesligen, Handball-Champions-League und die Meisterschaft der Schweriner Volleyballerinnen. Zu Gast im Studio ist VfL-Trainer Andries Jonker. mehr

Bayern, Frankfurt, Mönchengladbach, Hamburg: Die Partie gegen den designierten Meister ist für den VfL Wolfsburg der Auftakt eines Restprogramms, das es in sich hat. Entsprechend schmerzhaft ist die Erkenntnis, dass sich Gomez und Co. in den vergangenen Wochen nicht von der Abstiegszone distanzieren konnten: "Dass wir natürlich so schnell wie möglich da rauskommen wollten, ist klar. Immer wenn wir die Chance hatten, uns ein bisschen abzusetzen, haben wir die Spiele verloren, wie andere Mannschaften auch. Das zeigt, dass Abstiegskampf eine mentale Sache ist", sagte Gomez: "Fußballerisch und von der Qualität her haben wir es in den letzten Wochen oft genug gezeigt, dass wir dort nicht hingehören. Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen." Ein erfolgreiches Heimspiel am Sonnabend wäre sicherlich ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Und ganz nebenbei würden die Wolfsburger verhindern, dass der FC Bayern zum dritten Mal nach 2003 und 2008 in der VfL-Arena deutscher Meister wird.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 30.04.2017 | 22:50 Uhr