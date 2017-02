Stand: 16.02.2017 16:33 Uhr

Wolfsburg: Leere Südtribüne als Chance?

Für Dortmunds Trainer Thomas Tuchel ist sie ein "Monument des Weltfußballs": Die Südtribüne in der BVB-Arena mit ihren rund 25.000 Stehplätzen ist beeindruckend und hat schon viele Gegner eingeschüchtert. Wenn der VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei der Borussia antritt, wird die berüchtigte "Gelbe Wand" allerdings betongrau bleiben. Nach den massiven Beleidigungen beim Spiel gegen RB Leipzig ist die Tribüne gesperrt. "Vielleicht ist das für uns ein Vorteil. Falls es jemals einen guten Zeitpunkt gab, in Dortmund zu spielen, dann ist dieser vielleicht jetzt", frohlockte VfL-Trainer Valérien Ismaël.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















Vorlage für den "Postillon"

Die Sperrung der Tribüne war auch der passende Steilpass für den "Postillon": Die Satire-Plattform zitierte Ismaël mit den (ausgedachten) Worten: "Wenn die sonst so lautstarke Südtribüne leer bleibt, dann fühlt sich das fast wie bei uns in Wolfsburg an. Unsere Mannschaft ist es gewohnt, bei weitgehender Stille zu spielen, die nur gelegentlich unterbrochen wird, wenn einer hustet oder was ruft." Ohne Ironie hörte sich sich das bei Ismaël auf der Spieltags-Pressekonferenz so an: "Das wird ein komisches Gefühl." Denn fest steht: Leere Tribünen sind in der Bundesliga eine Seltenheit.

Werden die Dortmunder müde?

Die Wolfsburger wollen die Gunst der Stunde nutzen. Schließlich fehlt den Dortmundern nicht nur ein Teil des Fan-Supports, sondern womöglich auch körperliche Frische. Während sich der VfL in Ruhe auf diesen 21. Bundesliga-Spieltag vorbereiten konnte, war der BVB auf strapaziöser Champions-League-Reise in Portugal (0:1-Hinspielniederlage im Achtelfinale bei Benfica Lissabon). "Wenn wir die Partie lange offen halten, werden wir am Ende vielleicht mehr Räume bekommen", sagte Ismaël, für den die Dortmunder aber trotzdem der klare Favorit sind: "Sie sind seit 30 Heimspielen ungeschlagen. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Wir sind gut beraten, ruhig zu bleiben und uns zu fokussieren. Wenn die Mannschaft von der ersten Minute an mit voller Überzeugung spielt, dann bin ich mir sicher, dass wir etwas holen werden."

Ismaël: "Sind noch nicht über den Berg"

Audio 03:26 min Ismael: "Vielleicht ein Vorteil für uns" 16.02.2017 14:17 Uhr NDR Info Wolfsburg Coach Valérien Ismaël vor dem Auswärtsspiel in Dortmund. Audio (03:26 min)

Dabei wollen die "Wölfe" vor allem an die gute zweite Hälfte des Hoffenheim-Spiels (2:1) anknüpfen. "Alles, was in dieser Mannschaft steckt, müssen wir von der ersten Minute an abrufen", sagte Ismaël, der sich mit seinem Team so schnell wie möglich von der Abstiegszone entfernen möchte: "Wir sind noch nicht über den Berg und brauchen noch viele positive Ergebnisse, damit sich die Lage beruhigt." Vielleicht machen die Wolfsburger ja ausgerechnet vor einem leeren "Monument des Weltfußballs" einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.02.2017 | 22:50 Uhr