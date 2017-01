Stand: 20.01.2017 12:52 Uhr

Wolfsburg - HSV: Wer findet den Weg nach oben?

Wenn am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga den Hamburger SV zum Nordduell bittet, begegnen sich die Teams auf Augenhöhe. Beide beendeten das Jahr 2016 mit guten Leistungen und wollen den Positivtrend zum Ligastart 2017 bestätigen. Klar ist allerdings auch: Beim Verlierer des Nordduells dürfte das Krisengerede sofort wieder losgehen. "Der Start ist absolut wichtig", betonte Wolfsburgs Trainer Valérien Ismaël, Hamburgs neuer Vorstandschef Heribert Bruchhagen sprach gar von einem "Königsspiel". Der letzte Hamburger Sieg gegen Wolfsburg datiert vom 12. Februar 2011, seitdem gewann der VfL fünfmal und es gab fünf Remis.

Malli und Ntep in der VfL-Startelf?

Die Niedersachsen feierten im Dezember zuletzt zwei Dreier in Folge und haben nun die Möglichkeit, mit zwei Heimsiegen (nach dem HSV gastiert der FC Augsburg in Wolfsburg) den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen. "Das einzige Ziel ist, einen guten Start zu erwischen. Danach können wir sehen, wohin die Reise geht", erklärte Ismaël. Knapp 30 Millionen Euro reinvestierte der VfL aus der Draxler-Ablöse zur Verbesserung seines Kaders in Yunus Malli (Mainz 05), Riechedly Bazoer (Ajax Amsterdam), Paul-Georges Ntep (Stade Rennes) und das nigerianische Talent Victor Osimhen. "Ich bin erst mal zufrieden", sagte Ismaël. Malli und Ntep haben bereits gegen den HSV gute Chancen auf ihr Startelf-Debüt.

HSV: Papadopoulos nur auf der Bank

"Wir wünschen uns, dass wir stabil durch die Rückrunde kommen, als Einheit auftreten", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol, der hoffnungsfroh ist, dass es ähnlich ordentlich weitergeht wie zuletzt, als der HSV elf Punkte aus sechs Liga-Partien holte: "Es ist schön, dass wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist." Gisdols Handschrift ist deutlich zu erkennen. Er sortierte Emir Spahic aus, Aaron Hunt und Alen Halilovic können sich einen neuen Verein aus. Nach dem erneuten Ausfall von René Adler (Adduktoren) wird Christian Mathenia das Tor hüten. In der Innenverteidigung sind Johan Djourou und Zugang Mergim Mavraj gefragt, für Kyriakos Papadopoulos kommt ein Startelf-Einsatz noch zu früh.

