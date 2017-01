Stand: 25.01.2017 18:58 Uhr

Wolfsburgs Caligiuri wird Schalker

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gibt zum zweiten Mal binnen eines Jahres einen Profi an Schalke 04 ab. Nachdem sich im Sommer 2016 Abwehrchef Naldo nach Gelsenkirchen verabschiedete, schließt sich nun auch Daniel Caligiuri den "Königsblauen" an. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Mittwoch nach dem erfolgreichen Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilten die Gelsenkirchener mit. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Schneller Abschied fällt mir nicht leicht"

Die Gelsenkirchener boten bereits im vergangenen Sommer rund zehn Millionen Euro für den Flügelspieler, der damalige VfL-Sportchef Klaus Allofs lehnte jedoch ab. Jetzt kassieren die Niedersachsen deutlich weniger, die Ablösesumme wird auf 2,5 bis 3,5 Millionen Euro geschätzt. "Dieser schnelle Abschied fällt mir echt nicht leicht, aber ich möchte jetzt unbedingt beim FC Schalke den nächsten Schritt machen und diese große Chance nutzen", wird Caligiuri auf der VfL-Website zitiert. Wolfsburg-Coach Valérien Ismaël fand zum Abschied lobende Worte: "Daniel hat sich immer durch große Leidenschaft und mit Einsatzwillen für die Mannschaft eingebracht. Er ist ein echter Teamplayer." Nach Julian Draxler, Carlos Ascues, Bruno Henrique und Anton Donkor ist Caligiuri bereits der fünfte Winter-Abgang der Wolfsburger.

Knapp 100 Bundesligaspiele für den VfL

Der Deutsch-Italiener war vor dreieinhalb Jahren vom SC Freiburg nach Wolfsburg gekommen, für die "Wölfe" absolvierte er 97 Bundesligapartien (zwölf Tore). Darüber hinaus bestritt er acht Partien in der Champions League (ein Tor), elf Einsätze in der Europa League (ein Tor) und 13 DFB-Pokal-Spiele (zwei Tore). In der Saison 2014/2015 stand Caligiuri sogar im Fokus der italienischen Nationalmannschaft, nahm aber lediglich an einem Trainingslehrgang der "Azzurri" teil. Danach konnte er jedoch nur noch selten an die starken Leistungen anknüpfen. Der 1:0-Erfolg gegen den HSV am vergangenen Wochenende war seine Abschiedsvorstellung im VfL-Dress.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 25.01.2017 | 14:25 Uhr