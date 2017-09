Stand: 12.09.2017 16:53 Uhr

"Wölfe" mindestens einen Monat ohne Gomez

Der VfL Wolfsburg muss voraussichtlich mindestens vier Wochen auf seinen Kapitän Mario Gomez verzichten. Nach umfangreichen Untersuchungen wurde bei dem Stürmer am Dienstag ein Bänderanriss und Kapseleinriss im linken Sprunggelenk festgestellt. Gomez hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonnabend in der Partie gegen Hannover 96 (1:1) zugezogen. VfL-Trainer Andries Jonker hofft, Gomez wieder am 15. Oktober in der Partie bei Bayer Leverkusen einsetzen zu können. "Das könnte das Ziel sein, wäre aber trotzdem sehr ambitioniert“, so der Niederländer.

Dimata winkt Platz in der Startelf

Für Gomez kam am vergangenen Wochenende Sommerneuzugang Nany Landry Dimata in die Partie. Der 20 Jahre alte Belgier hat wohl auch gute Chancen, am Sonnabend im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) an der Seite von Divock Origi zu stürmen. "Nany hat bei unserem Sieg in Frankfurt (1:0, die Redaktion) ein gutes Spiel gemacht. Da hat er gezeigt, wie gut er sein kann. Das ist der Anspruch, an dem er sich messen lassen muss", erklärte VfL-Sportchef Olaf Rebbe der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

