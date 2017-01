Stand: 14.01.2017 15:39 Uhr

Wiedwald fehlt im Test - Nur noch Nummer drei?

Der frühere Stammtorwart Felix Wiedwald hat offenbar keine Zukunft mehr bei Werder Bremen. Der 26-Jährige fehlte am Sonnabendnachmittag im Testspiel der Hanseaten bei Eintracht Braunschweig, das gleichzeitig die Generalprobe für die Bundesliga-Partie am kommenden Sonnabend bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) war, im Aufgebot. Coach Alexander Nouri setzte statt Wiedwald auf Michael Zetterer als Ersatzkeeper. Bereits im Vorfeld der Begegnung hatte der Trainer Routinier Jaroslav Drobny eine Stammplatzgarante für den Platz zwischen den Pfosten ausgesprochen.

Nouri setzt wohl auf Zetterer als Drobny-Ersatz

Nouris Entscheidung ist ein klarer Fingerzeig, dass Bremen den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Wiedwald wohl nicht verlängern will. Dabei war der 26-Jährige als Nummer eins in die Saison gegangen. Doch bereits nach dem 1:2 am zweiten Spieltag gegen den FC Augsburg musste er Drobny weichen. Als sich der Tscheche Mitte der Serie verletzte, durfte Wiedwald weitere fünf Partien bestreiten. Vier davon verloren die Norddeutschen. Im Anschluss hütete der wiedergenesene Drobny wieder den Werder-Kasten. Im Trainingslager des viermaligen deutschen Meisters in Alhaurín el Grande (Spanien) kam Wiedwald lediglich im Test gegen den FC Brügge (1:1) 45 Minuten zum Einsatz. Im Freundschaftsspiel zuvor gegen den Karlsruher SC, das ebenfalls 1:1 endete, hatten Drobny und Zetterer jeweils eine Hälfte im Kasten gestanden. Letzterer besitzt noch ein bis 2018 datiertes Arbeitspapier.

Ständige Wechsel im Werder-Kasten

Wiedwald wäre nach Sebastian Mielitz und Raphael Wolf bereits der dritte Keeper, der sich vergebens daran versucht hätte, in die Fußstapfen von Langzeit-Torwart Tim Wiese zu treten. Nach dem Abgang des heutigen Profi-Wrestlers 2012 nach Hoffenheim gab es im Bremer Gehäuse ständige Personalwechsel. Auch der 37-jährige Drobny ist wohl nicht als Dauerlösung vorgesehen. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, die Hanseaten seien an einer Rückholaktion von Koen Casteels interessiert. Den Belgier hatte Werder in der vergangenen Rückrunde vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Dort hat der 24-Jährige seinen Platz inzwischen wieder an Diego Benaglio verloren. Bremens Sportchef Frank Baumann erklärte aber jüngst, dass ein Casteels-Transfer nicht realisierbar sei.

