Stand: 11.08.2017 09:51 Uhr

Wieder Kieler Spektakel gegen Braunschweig?

Etwas mehr als sieben Jahre ist es her, dass sich Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig letztmals in einem Pflichtspiel gegenüber standen. Am 21. April 2010 trennten sich die beiden Nordclubs in der Dritten Liga 1:1 - ein Endergebnis, das es beim neuerlichen Aufeinandertreffen heute (20.45 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) definitiv nicht geben wird, da es nicht um Punkte geht, sondern um das Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal. Erstmals seit 2010 haben die Kieler aber nun wieder zu den Braunschweigern aufgeschlossen - diesmal sogar in Liga zwei. Nicht nur deshalb reisen die Niedersachsen mit Respekt an die Ostsee.

Lieberknecht warnt vor "euphorischem Gegner"

"Wer die Kieler in der Vorbereitung und den ersten beiden Ligaspielen beobachtet hat, der hat gesehen, dass dort einige Stärken vorhanden sind. Wir werden auf einen euphorischen Gegner treffen. Vor allem vor den eigenen Fans ist Kiel stark", warnte BTSV-Trainer Torsten Lieberknecht, der um den Einsatz von Salim Khelifi bangt. Der Mittelfeldmann zog sich beim 2:0-Heimsieg gegen Heidenheim eine starke Prellung zu. Die verletzten Patrick Schönfeld und Domi Kumbela fallen weiter aus.

Becker: "Wir können mithalten"

Die Kieler können wohl in Bestbesetzung auflaufen. Angreifer Marvin Ducksch hat seine Fußverletzung weitestgehend überwunden. Bangemachen gilt beim Zweitliga-Aufsteiger aus Schleswig-Holstein nicht, die bisherigen Saisonspiele sollen Mut machen. "Bis auf die ersten 30 Minuten gegen Sandhausen haben wir uns in der neuen Liga gut präsentiert und haben gezeigt, dass wir mithalten können. Auch wenn die Qualität der Gegner jetzt eine andere Hausnummer ist", erklärte Sportchef Ralf Becker in den "Kieler Nachrichten" und gab für das Pokalspiel eine klare Marschroute aus: "Wir wollen die nächste Runde erreichen. Punkt, Aus, Schluss." Die KSV-Profis sind da noch etwas skeptischer. "So viele Tore können wir gar nicht schießen, dass wir uns vier Gegentreffer erlauben können", sagte Dominick Drexler im "kicker" nach dem 3:4 am vergangenen Freitag bei Union Berlin. Dass so etwas geht, haben Drexlers Vorgänger im Kieler Trikot vor fast genau 74 Jahren bewiesen: Am 29. August 1943 besiegte Holstein im Pokal Eintracht Braunschweig mit 5:4 (2:3) und holte dabei sogar einen 2:4-Rückstand auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.08.2017 | 22:40 Uhr