Wie Fußball-Chaoten Jugendspiele missbrauchen

Fußball-Nachwuchsspiele als Bühne für Auseinandersetzungen von Fangruppen: Das ist nicht nur eine Horrorvorstellung, sondern traurige Realität. Vor allem Spiele mit historisch gewachsener Fanrivalität sind gefährdet - wie das Derby zwischen der C-Jugend von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am vergangenen Freitag. Die Regionalligapartie hatte eigentlich längst stattfinden sollen. Doch aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde sie schließlich parallel zum Spiel der 96-Profis gegen Heidenheim ausgetragen. Das Ziel: Die gewaltbereiten Anhänger von der Begegnung der Jugendlichen fernzuhalten.

Die Zuschauer, vornehmlich Angehörige und Eltern der Nachwuchskicker, die schließlich der Begegnung den Vorzug gaben, wurden namentlich aufgerufen. Nur wer sich vorher angemeldet hatte, erhielt Einlass. Jugendspiele, die aus Angst vor Randale unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden - das war schon beim U19-Niedersachenderby Ende April so.

"Der Respekt ist verloren gegangen"

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Vorfälle bei Nachwuchs-Derbys, im Oktober musste das Aufeinandertreffen der beiden U17-Mannschaften sogar abgebrochen werden. Seinerzeit hatten sich gewaltbereite Braunschweiger Anhänger und 96-Chaoten auf einem Nebenplatz der 96-Akademie getroffen. "Der Respekt ist verloren gegangen", schildert Jürgen Stebani, Spielausschuss-Vorsitzender im Norddeutschen Fußballverband (NFV). Der Spaß an Gewalt sei gewachsen: "Das war früher nicht bekannt. Da gab es auch Exzesse, aber nicht in dieser Form."

Nicht nur die Verantwortlichen beim NFV beobachten die Entwicklung mit Sorge, auch die Beteiligten sind alarmiert. "Ich finde es unmöglich, dass so etwas passiert. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen völlig überreißen", sagt ein Vater und ein Nachwuchskicker bekennt: "Als junger Spieler hat man ein bisschen Angst davor, was da passieren kann."

Ein bundesweites Problem

Doch wie sollen Vereine und Verbände mit dem Problem von Krawall und Gewalt im Jugendfußball umgehen? "Dass bei solchen Spielen Zuschauer oder Eltern ausgeschlossen werden, sollte nicht die Regel werden. Ich gehe davon aus, dass in dem Bereich auch die Zuständigen Überlegungen anstellen, was für Alternativen es gibt", sagt Stebani, der die zumindest für den Moment ergriffenen Maßnahmen alles andere als ideal findet. 96-Sportdirektor Horst Heldt hält dagegen: "Wir tun alle gut daran, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich Fußballspielen. Es gibt Momente, wo das leider Gottes nur mit beschränkten Zuschauerzahlen möglich ist. Das ist wichtig und deswegen haben wir das jetzt auch gemeinsam entschieden. Das ist jetzt erstmal der Umstand. Aber ich betone, dass das jetzt auch nicht unbedingt nur mit Hannover 96 zu tun hat."

Tatsächlich handelt es sich um ein bundesweites Problem, wie unter anderem die Vorfälle beim Franken-Derby zwischen der U19 von Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg Ende vergangenen Jahres zeigen, als Chaoten beider Clubs randalierten und sich eine wüste Schlägerei lieferten. Eine Lösung nicht in Sicht.

