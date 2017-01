Stand: 06.01.2017 14:42 Uhr

Gibt Delaney Werder neuen Schwung?

Selten ist ein Fußballer mit derart viel Vorschusslorbeeren zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen gekommen: Thomas Delaney werde Werder "prägen", gab beispielsweise Trainer Stale Solbakken vom FC Kopenhagen seinem scheidenden Kapitän mit auf den Weg. Und Delaneys neuer Übungsleiter Alexander Nouri ist vom dänischen Neuzugang ebenfalls angetan: "Wir haben die Fantasie, dass er uns weiterhilft. In den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, fand ich ihn sehr, sehr spannend und interessant." In der Tat wird es spannend sein zu sehen, wie sich Delaney an der Weser entwickelt. Der 25-Jährige kickt erstmals fern seiner Heimat - 22 Jahre lang schnürte er die Fußballschuhe für den dänischen Hauptstadtclub.

Delaney will Führungsrolle übernehmen

In Kopenhagen war er Kapitän, gewann vier Meistertitel, spielte Champions League und reifte zum Nationalspieler. Nun wartet der Abstiegskampf in der Bundesliga - für Delaney kein Problem: "Dies ist der perfekte Schritt für mich. Es ist eine neue Herausforderung. Ich hoffe, dass ich Werder besser machen kann, aber auch, dass Werder mich besser macht", sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung in Bremen. "Ich will eine Führungsrolle im Team übernehmen und immer spielen. Ich weiß, es ist nicht leicht. Vielleicht brauche ich Zeit, aber in den kommenden Wochen und Monaten spiele ich hoffentlich eine große Rolle", erklärte Delaney, der mit einer Ablösesumme von geschätzten zwei Millionen Euro ein Schnäppchen war.

Mischung aus Sechser und Achter

Auf welcher Position er bei den Grün-Weißen zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Der Däne erhält zwar die Rückennummer 6, spielt aber eine Mischung aus Sechser und Achter. "Er betreibt zwischen den Strafräumen unheimlich viel Aufwand, ist sehr laufstark. Er rückt auch nach, ist selber torgefährlich", erklärte Nouri. Werders Sportchef Frank Baumann, der früher selbst die 6 trug: "Er kann vieles deutlich besser als ich. Ich stand ja hauptsächlich vor der Abwehr rum." Der so hoch Gelobte geht seine Aufgabe in Bremen zuversichtlich an: "Ich habe ein gutes Gefühl bei Werder. Es geht in die richtige Richtung, das Team hat sich verbessert."

