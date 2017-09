Stand: 05.09.2017 09:03 Uhr

Werders Eggesteins wollen Geschichte schreiben

Vor wenigen Tagen beim Länderspiel der deutschen U21 gegen Ungarn (1:2) verpassten sie sich nur um 17 Minuten: Maximilian Eggestein wurde in der 46. Minute ausgewechselt, Bruder Johannes kam erst in der 63. Minute rein. Die nächste Gelegenheit zum gemeinsamen Einsatz bietet sich dem Werder-Duo schon heute (19 Uhr) in Osnabrück, beim ersten EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo. Sollte es tatsächlich klappen, wären die Eggesteins erst das zweite Brüderpaar in der deutschen U21, das zusammen auf dem Platz steht. Das schafften bislang nur Jérôme und Kevin-Prince Boateng im Jahr 2009.

Johannes Eggestein: "Stolz, dabei zu sein"

"Es war schon überraschend, dass wir beide bei der U21 sind. Das Ungarn-Spiel war aufregend", sagte Johannes Eggestein. Der 19-Jährige könnte sogar noch für die U20 spielen, doch 24 Tore in 39 Junioren-Länderspielen überzeugten Trainer Stefan Kuntz. Eggestein krönte sein Debüt mit dem Anschlusstreffer und wurde sogar zum Spieler des Spiels gekürt. "Ich bin richtig stolz, dabei zu sein. Auch unsere Eltern und unsere kleine Schwester haben sich sehr darüber gefreut, dass ich mit Maxi jetzt auch in der Nationalmannschaft zusammenspiele", sagte der Stürmer bei dfb.de.

Für Werder bereits Geschichte geschrieben

Videos 10:09 Eggestein-Brüder auf dem Weg nach oben Sportclub Die Brüder Johannes und Maximilian Eggestein haben bei Werder Bremen den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft - und sind auf dem Weg nach oben. Video (10:09 min)

Für Werder haben die beiden bereits Geschichte geschrieben: Beim Pokalspiel am 12. August gegen Würzburg (3:0 in Offenbach) spielte Maximilian durch, Johannes wurde in der 80. Minute eingewechselt - nie zuvor in der Vereinsgeschichte hatte ein Brüderpaar in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden. Zwei Wochen später war es auch in der Bundesliga soweit: Beim 0:2 gegen Bayern München absolvierte der 20-jährige Maximilian bereits sein 26. Erstligaspiel, sein jüngerer Bruder feierte in der 84. Minute sein Debüt. Bis dahin war es ein langer Weg: Werder hatte 2011 erst Maximilian, zwei Jahre später auch Johannes geholt. Zwischen ihren jeweils ersten Bundesligaeinsätzen lagen 1.001 Tage.

Maximilian Eggestein: "Sind keine Konkurrenten"

Als Konkurrenten sehen sich die beiden nicht. "Wir gönnen uns gegenseitig unseren Erfolg. Das kann ganz gut zu zweit funktionieren", erklärte Maximilian im Sportclub des NDR Fernsehens: "Wir spielen ja ohnehin auf unterschiedlichen Positionen." In der Tat: Während Johannes auf Torejagd geht, zieht Maximilian im Mittelfeld die Fäden. Das nächste Ziel des Eggestein-Duos hat Maximilian klar formuliert: "Gemeinsam in der Werder-Startelf zu stehen - das wäre schon etwas Großes."

