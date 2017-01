Stand: 02.01.2017 18:02 Uhr

Werder Bremen: Frühstart mit Delaney

Frühstart an der Weser. Als einer der ersten Fußball-Bundesligisten ist Werder Bremen in die Vorbereitung auf die Restsaison gestartet. Nur zwölf Tage nach dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim und dem Beginn der Winterpause bat Coach Alexander Nouri seine Schützlinge am Montagnachmittag auf den Trainingsplatz "11" am Weserstadion. Nur Ingolstadt und Köln legten ebenfalls los, der Rest der Liga folgt erst am Dienstag oder später.

Delaney dabei, Santiago Garcia nicht

Erstmals im Werder-Outfit präsentierte sich Thomas Delaney, der vom FC Kopenhagen an die Weser gekommen war. Der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler erhält bei den Norddeutschen die Rückennummer "6". Gespannt auf den neuen Mann ist Philipp Bargfrede, der erst Ende November beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt nach zehnmonatiger Verletzungspause in den Kader zurückkehrte und mit dem Dänen um einen Platz im Mittelfeld streiten wird: "Er wird den Konkurrenzkampf anstacheln. Das tut uns gut, bringt uns voran.", sagte der 27-Jährige der "Bild". Bargfrede stand am Montag nicht auf dem Platz, sondern absolvierte individuelle Einheiten in den Katakomben. Auch Santiago Garcia fehlte beim Aufgalopp in Bremen - der geplante Rückflug des Argentiniers aus Sao Paulo war ausgefallen.

Zwei Abgänge, weitere sollen folgen

Nicht mehr zum Werder-Kader zählen Lukas Fröde und Lennart Thy, die in die Zweite Liga wechselten: Fröde spielt künftig für die Würzburger Kickers, Thy kehrte auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum FC St. Pauli zurück. Mit weiteren Abgängen wird gerechnet. Als Kandidaten gelten vor allem Thanos Petsos, Sambou Yatabaré oder Fallou Diagne. Auch Justin Eilers, Janek Sternberg und Florian Kainz dürften es schwer haben, zu Einsätzen zu kommen. Petsos und Sternberg wurden bereits zur U23 beordert.

Zwei Tage trainieren die Grün-Weißen noch in Bremen, dann geht es in wärmere Gefilde. Bis zum 10. Januar macht die Mannschaft in Alhaurin el Grande in Andalusien Station - mit Testspielen gegen den Karlsruher SC und FC Brügge anstehen. Die Reise machen auch die U23-Spieler Maximilian Eggestein, Luca Zander, Jesper Verlaat, Ousman Manneh und Niklas Schmidt mit. Die Restrunde beginnt für die Bremer am 21. Januar um 15.30 Uhr: Zu Gast im Weserstadion ist Borussia Dortmund.

