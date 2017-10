Stand: 22.10.2017 15:26 Uhr

Werder nach Nullnummer in Köln weiter sieglos von Hanno Bode, NDR.de

Werder Bremen wartet auch nach dem neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf seinen ersten dreifachen Punktgewinn. Die Hanseaten kamen am Sonntag im Kellerduell beim ebenfalls noch sieglosen Schlusslicht 1. FC Köln nicht über ein torloses Remis hinaus. Für Trainer Alexander Nouri wird die anhaltende Negativserie wohl ohne Konsequenzen bleiben. Aufsichtsratschef Marco Bode hatte dem 38-Jährigen unmittelbar vor dem Anpfiff noch einmal öffentlich das Vertrauen ausgesprochen. Hoffnung auf ein baldiges Ende der Durststrecke macht die Rückkehr von Max Kruse. Bremens Topscorer der vergangenen Serie feierte nach sechswöchiger Verletzungspause wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Schlussphase sein Comeback. "Wir versuchen weiter Gas zu geben und wollen endlich die ersten drei Punkte holen", sagte Kruse im NDR 2 Interview: "Am besten wir fangen mit dem Siegen jetzt mal langsam an."

Pizarro-Vertreter Guirassy vergibt vier Chancen

9.Spieltag, 22.10.2017 13:30 Uhr

1. FC Köln

1. FC Köln 0:0



Werder Bremen Tore: -:-

1. FC Köln: T. Horn - Olkowski, Maroh, Heintz, K. Rausch - Zoller (66. Handwerker), Jojic (85. Sörensen), S. Özcan, Bittencourt - Osako (79. Klünter), Guirassy

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, L. Sané, Moisander, Augustinsson - M. Eggestein, Delaney - Bartels (46. Hajrovic), Junuzovic, F. Kainz (82. M. Kruse) - Belfodil (60. J. Eggestein)

Zuschauer: 50000



Werder hatte Fortune, nicht früh in Rückstand zu geraten. Kölns Angreifer Sehrou Guirassy besaß in der Anfangsphase gleich drei gute Gelegenheiten zum 1:0. Zunächst köpfte der 21-Jährige freistehend vorbei (6.), dann scheiterte der Franzose zweimal an Bremens aufmerksamen Keeper Jiri Pavlenka (8., 13.). So richtig strecken musste sich der Schlussmann bei den jeweils harmlosen Abschlüssen von Guirassy allerdings nicht. Ein abgeklärterer Stürmer als der FC-Startelf-Debütant hätte wohl aus mindestens einer dieser drei Gelegenheiten ein Tor erzielt. Einer wie Claudio Pizarro beispielsweise. Der seit ein paar Wochen bei den Rheinländern unter Vertrag stehende Routinier hatte eigentlich auch für das Schlusslicht beginnen sollen. Doch dann verletzte sich der 39-Jährige beim Aufwärmen und war gegen seinen langjährigen Arbeitgeber zum Zuschauen verdammt. Für ihn rutschte jener Guirassy in die Anfangsformation, der auch seine vierte Chance in der 33. Minute kläglich vergab. Wieder parierte Pavlenka. Kölns Trainer Peter Stöger durfte sich in seiner Aussage: "Uns fehlt bei den Abschlüssen der Nachdruck" bestätigt sehen.

Werder vor der Pause harmlos

Selbes traf in der ersten Hälfte auch auf die Gäste zu. Allerdings erarbeiteten sie sich auch lediglich zwei kleine Möglichkeiten: Zlatko Junuzovic (28.) und Ishak Belfodil (31.) mangelte es bei ihren Kopfbällen jeweils an Druck und Präzision. Viel mehr hatten die Hanseaten offensiv vor dem Seitenwechsel nicht zu bieten. Bremen ließ die Kugel zwar zeitweise nett durch die eigenen Reihen zirkulieren, im letzten Drittel des Spielfeldes fehlte dann aber die Passgenauigkeit.

Rausch verhindert Delaneys Gefühlsexplosion

Der zweite Durchgang begann verheißungsvoll für die Nouri-Elf: Florian Kainz flankte auf Maximilian Eggestein, der den Ball zunächst perfekt verarbeitete, dann jedoch aus aussichtsreicher Position überhastet abschloss (49.). Im Anschluss vermochte es keines der Tabellen-Kellerkinder, über einen längeren Zeitraum nachhaltig Struktur in sein Offensivspiel zu bekommen. Das ohnehin von Beginn an überschaubare fußballerische Niveau der Begegnung nahm minütlich weiter ab. Sinnbildlich für die bei den Protagonisten herrschende Verunsicherung war Guirassys fünfte Chance. Nach feinem Pass von Dominic Maroh hatte der Pizarro-Vertreter freie Schussbahn, machte aber noch einen Schlenker, sodass Lamine Sané klären konnte (81.). Fünf Minuten später übertraf sich der 21-Jährige dann noch selbst, als er eine Hereingabe von Tim Handwerker aus einem Meter nicht im leeren Gehäuse unterbrachte. Auf der Gegenseite scheiterte Thomas Delaney mit einem Kopfball nach einem Eckstoß an dem auf der Linie stehenden Konstantin Rausch (90.+1). Es war der letzte Aufreger des Duells zweier Mannschaften, die sich vermutlich nicht so schnell aus der Abstiegszone verabschieden werden.

