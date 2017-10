Stand: 24.10.2017 14:33 Uhr

Werder hofft auf Kruse - Schonfrist für Nouri von Andreas Bellinger, NDR.de

Getroffen hat auch Max Kruse nicht. Dafür war der Werder-Stürmer nach fünfwöchiger Verletzungspause wohl auch zu kurz auf dem Platz bei seinem überraschenden Acht-Minuten-Comeback am Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel in Köln (0:0). Und trotzdem ist der eigenwillige Ex-Nationalspieler, der sich nach auskuriertem Schlüsselbeinbruch auf eigenen Wunsch ins Spiel gebracht hatte, so etwas wie der Hoffnungsträger der auf Tabellenplatz 17 darbenden Bremer. Am Mittwoch im Pokal-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (20.45 Uhr, im Live-Ticker NDR.de) soll der erst wenige Tage wieder mit der Mannschaft trainierende Kruse der Frustlöser sein, der mit Toren dafür sorgt, das "Erfolgserlebnis zu erzwingen". So jedenfalls denkt sich das der schwer kritisierte Trainer Alexander Nouri. "Es besteht die Option, dass er spielen kann", sagte der Coach am Dienstag.

Augsburg-Spiel für Werder extrem wichtig Sportclub - 22.10.2017 23:00 Uhr Werder Bremen wartet auch nach dem neunten Bundesliga-Spieltag auf den ersten Sieg. Wie geht es an der Weser weiter? Stephan Schiffner mit einer Einschätzung.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bremen seit vier Partien ohne Torerfolg

Seit vier Spielen haben die Werderaner kein Tor mehr gemacht. In den neun Partien der Saison schlagen für die Bremer überhaupt erst drei zu Buche - so wenige Treffer erzielte sonst nur Schlusslicht Köln. Auf der anderen Seite hat Nouri aus der Schießbude der Liga ein Bollwerk geformt, das erst neun Tore zugelassen hat, nur zwei mehr als das Spitzenduo Bayern und Dortmund. Der Preis dafür: Werder ist eine "Nullnummer" geworden. "Blind vorne draufzugehen und vielleicht ein Tor zu kassieren, ist auch nicht der richtige Weg", sagt Kruse und bricht wie die Kollegen eine Lanze für den Trainer: "Dass die ganze Mannschaft hinter ihm steht, müssen wir nicht jede Woche sagen. Das bringt uns nicht weiter."

Nouris Credo: "Harte Arbeit"

Tatsächlich sind mehr als Nouris Durchhalteparolen ("Wir werden weiter hart arbeiten") gefragt. Rezepte aber, wie einerseits die Blockaden im Kopf gelöst und andererseits die spielerischen und taktischen Mängel beseitigt werden, bietet der Cheftrainer nicht an. Allein die Zahl der Fehlpässe in Köln hätte für eine halbe Saison gereicht. Nouri: "Man hat gemerkt, dass die Leichtigkeit ein Stück weit fehlt. Die musst du dir wieder hart erarbeiten." Und: "Dass Kritik von außen aufkommt, ist normal. Wir versuchen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist die harte Arbeit mit der Mannschaft."

Junuzovic setzt auf "Bindeglied" Kruse

Für Inspiration und Kreativität soll Kruse sorgen. "Er ist das Bindeglied, das wir halt brauchen zum Anspielen, der Chancen entwickeln kann, der die Räume sieht. So was brauchen wir einfach", sagt Zlatko Junuzovic, der nach langer Verletzungspause noch nicht wieder der Alte ist. Allerdings unterscheidet sich sein Zustand nicht von dem, in dem sich die komplette Mannschaft präsentiert. Keiner erreicht auch nur annähernd das Format, das im Schlussspurt der vergangenen Saison das Kratzen an den Europa-League-Plätzen ermöglichte.

Baumann: "Haben nicht ewig Zeit"

Die Erinnerung daran scheint den ein oder anderen Verantwortlichen in der Hansestadt in dem Glauben zu bestärken, es werde schon wieder aufwärts gehen, wenn man nur geduldig bleibt. Frank Baumann, der Nouris Vertrag erst nach langem Zögern verlängert hatte, scheint sich allmählich anders zu besinnen. "Wir haben jetzt saisonübergreifend zwölf Bundesliga-Spiele hintereinander nicht mehr gewonnen. Das macht etwas mit einer Mannschaft, mit einem Trainer und mit dem Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer", sagt Werders Geschäftsführer Sport. "Wir müssen uns verbessern und haben nicht ewig Zeit. Wir brauchen schnell einen Dreier, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren."

Weitere Informationen 11 Bilder So könnte Werder Bremen spielen Die voraussichtliche Startelf von Werder Bremen. Bildergalerie

Endspiel für Nouri gegen Augsburg?

Im Pokal gegen das Spitzenteam aus Hoffenheim hat Werder wenig zu verlieren, dafür die Möglichkeit, sich zu beweisen und Selbstvertrauen zu tanken. "Wenn wir da überraschen, wäre es super. Wir müssen einfach drauflos spielen", sagt Junuzovic. Vielleicht darf Sturmtalent Johannes Eggestein von Beginn an ran, zusammen mit Stoßstürmer Ishak Belfodil - der im Pokal gesperrte Fin Bartels kann ohnehin endlich eine kreative und regenerative Pause einlegen. Am Sonntag gegen Augsburg (15.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) könnte Nouris Schonfrist allerdings enden.

Team stellt sich öffentlich hinter Trainer

"Wir wollen ja - aber hier und da kann man die Sachen nicht erklären", sagt Junuzovic. Ein Satz, der zeigt, wie gnadenlos verunsichert und ratlos die Spieler sind. Zumal nach dem Karriere-Ende von Clemens Fritz und dem Abschied von Claudio Pizarro ein Leitwolf-Vakuum entstanden ist. Abwehrchef Niklas Moisander: "Claudio fehlt uns - vor allem in der Kabine." Treueschwüre wie stellvertretend von Verteidiger Ludwig Augustinsson ("Der Trainer kann nichts dafür, dass wir Spieler vorne nicht treffen") zeugen bestenfalls von einem intakten Binnenverhältnis. Als Rezept für eine Trendwende taugt eher Kruses Vorschlag: "Wir müssen Siege einfahren, und am besten fangen wir mal damit an."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.10.2017 | 23:00 Uhr