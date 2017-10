Stand: 29.10.2017 19:13 Uhr

Werder geht unter - "Keine Jobgarantie" für Nouri von Hanno Bode, NDR.de

Werder Bremen hat den Schwung aus dem Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:0) nicht mit in den Bundesliga-Alltag nehmen können. Die Hanseaten unterlagen am Sonntag vor heimischer Kulisse dem FC Augsburg mit 0:3 (0:2) und bleiben damit auch nach dem zehnten Spieltag ohne dreifachen Punktgewinn. Michael Gregoritsch (40., 61.) und Alfred Finnbogason (45.+2/Foulelfmeter) erzielten die Tore. Beim Startelf-Comeback von Hoffnungsträger Max Kruse nach mehrwöchiger Pause wegen eines Schlüsselbeinbruchs war der viermalige deutsche Meister lange sehr bemüht, aber erneut harmlos. Für Trainer Alexander Nouri könnte die Luft trotz aller Treueschwüre von Frank Baumann in den vergangenen Wochen nun dünn werden.

Baumann: "Nicht einfach zur Tagesordnung übergehen"

Der Sportchef bestätigte am Sonntagabend zwar, dass Nouri am Montag das Training leite. Doch sitzt er auch am Freitag beim Gastspiel in Frankfurt auf der Bank? "Da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiß. Wir werden uns intern zusammensetzen. Die Situation ist sehr brenzlig und wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich kann und möchte keine Jobgarantie so kurz nach dem Spiel geben. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Situation verbessern", so Baumann: "Wenn wir der Überzeugung sind, dass Alex nicht mehr die beste Lösung ist und ein anderer Trainer die schwierige Situation besser lösen kann, haben wir die Verantwortung für den Verein, solche Entscheidungen auch zu treffen."

Der Coach selbst sieht seine Zukunft bei Werder. Es sei nun entscheidend, sich aufzurichten, füreinander einzustehen und sich bestmöglich auf die Partie in Frankfurt vorzubereiten, meinte Nouri. Zlatko Junuzovic stellte sich hinter den Trainer. "Was jetzt passieren wird, weiß ich nicht. Das Trainerteam macht eine sehr gute Arbeit und stellt uns gut auf die Begegnungen ein. Letztlich sind wir Spieler verantwortlich", sagte der Kapitän, der seine seit 484 Minuten in der Bundesliga torlose Mannschaft auf harte Wochen vorbereitete: "Nach so vielen Jahren Abstiegskampf haben alle realisiert, wie die Situation ist."

Viel Aufwand, kein Ertrag

Werder Bremen

Werder Bremen 0:3



FC Augsburg Tore: 0:1 Gregoritsch (40.) 0:2 Finnbogason (45.+2, Foulelfmeter) 0:3 Gregoritsch (61.)

Werder Bremen: Pavlenka - Ro. Bauer (46. Hajrovic), L. Sané, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein (46. F. Kainz), Delaney, Augustinsson - Junuzovic - Belfodil, M. Kruse

FC Augsburg: Hitz - Opare, Danso, Gouweleeuw, Max - R. Khedira, Baier - Heller (80. Schmid), Gregoritsch (87. Ji), Caiuby - Finnbogason (74. Koo)

Zuschauer: 41000



Werder war von Beginn an bemüht, Druck auf den kompakten Augsburger Defensivverbund auszuüben. Die Hanseaten hatten im ersten Abschnitt auch mehr Ballbesitz als der Kontrahent. Doch ihren Offensivbemühungen mangelte es an Tempo, Kreativität und Entschlossenheit. Es war bezeichnend für das umständliche Bremer Spiel, dass die beiden einzigen Chancen vor der Halbzeit aus Schüssen aus der zweiten Reihe resultierten. Maximilian Eggestein (27.) und Kruse (36.) fanden ihren Meister jeweils in Keeper Marwin Hitz. Der Rest war brotlose Kunst. Wobei der Begriff "Kunst" der uninspirierten Werder-Vorstellung dann doch zu sehr schmeichelt. Auch der Gast brannte kein "Fußball-Feuerwerk" ab, agierte jedoch zielstrebiger. Nachdem Finnbogason (8.), Caiuby (15.) und Daniel Baier (38./Latte) die ersten FCA-Gelegenheiten vergeben hatten, nutzte Gregoritsch die vierte Möglichkeit seines Teams zum 1:0. Der Österreicher sprang nach einer Flanke von Philipp Max höher als Thomas Delaney und war per Kopf erfolgreich.

Moisander verursacht kurz vor der Pause Elfmeter

"Gregerl", wie der baumlange Angreifer gerufen wird, bestätigte damit seinen Ruf als "Werder-Schreck". In der vergangenen Saison hatte der 23-Jährige im Dress des Hamburger SV drei Treffer in den beiden Bundesliga-Duellen beider Clubs erzielt. Am 2:0 war Gregoritsch dann allerdings nicht beteiligt. Dieses ging auf das Konto von Finnbogason. Der Isländer traf per Strafstoß, nachdem er zuvor von Niklas Moisander im 16-Meterraum zu Fall gebracht worden war. Kurz darauf folgten der Halbzeitpfiff und ein gellendes Pfeifkonzert des Bremer Anhangs.

Bremer Auflösungserscheinungen in der Schlussphase

Nouri war zum Handeln gezwungen und versuchte mit einem Doppelwechsel einen neuen Impuls zu geben. Für Eggestein und Robert Bauer kamen zum zweiten Abschnitt Florian Kainz sowie Izet Hajrovic in die Partie. Nach einer kurzen Schrecksekunde - Gregoritsch traf den Pfosten (49) -, rissen die Hausherren dann auch wieder das Geschehen an sich und bestürmten den Augsburger Kasten. Allerdings ohne Erfolg, weil die Nouri-Elf mit dem Kopf durch die Wand wollte.

Den Gästen boten sich zwangsläufig Konterchancen, von der sie eine abgeklärt nutzten: Caiuby passte in die Tiefe zu Gregoritsch, der den herausstürzenden Keeper Jiri Pavlenka mühelos überwand. Im Anschluss zeigten die Hausherren in der Abwehr phasenweise Auflösungserscheinungen und hatten Fortune, dass der FCA auch beste Gelegenheiten ausließ. Für einen Teil der Werder-Fans war der Schuldige für den unter dem Strich nicht Bundesliga-tauglichen Auftritt ausgemacht. "Nouri raus", hallte es in der Schlussphase immer mal wieder durchs weite Rund. Ob die Bremer Vereinsführung mit der Meinung dieser Anhänger konform geht, werden die kommenden Tage zeigen.

