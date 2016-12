Stand: 21.12.2016 21:53 Uhr

Werder erkämpft sich ein Remis bei Hoffenheim von Johannes Freytag, NDR.de

Werder Bremen überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Norddeutschen erkämpften sich bei der in dieser Saison immer noch ungeschlagenen TSG Hoffenheim am Mittwochabend ein verdientes 1:1 (0:1) und blieben damit zum fünften Mal in Folge ohne Niederlage. Die Führung durch Ex-Werder-Profi Sandro Wagner glich Serge Gnabry wenige Minuten vor dem Abpfiff aus. Werder hat als Tabellen-15. nun drei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang, den der Hamburger SV belegt. "Es ist auch nur ein Punkt. Wir können uns nicht ausruhen. Es ist noch ein weiter Weg", mahnte Werders Max Kruse nach der Partie bei NDR 2. Die Hinrunde schließen die Grün-Weißen am 21. Januar (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund ab.

Glückliche Werder-Gesichter nach spätem Ausgleich





























Werder-"Schreck" Wagner schlägt wieder zu

Werder-Coach Alexander Nouri stellte in der Abwehr auf eine Dreierkette mit Milos Veljkovic um, Zlatko Junuzovic vertrat im defensiven Mittelfeld den verletzten Kapitän Clemens Fritz (Rückenprobleme). Die neu formierte Defensive der Norddeutschen überstand die erste Hoffenheimer Angriffswelle, ohne nennenswerte Großchancen zuzulassen. Kaum hatte sich Werder jedoch vom Druck befreit und eigene Offensivakzente gesetzt, da schlugen die Gastgeber zu. Nach einer Hereingabe von Kerem Demirbay reagierte Wagner am schnellsten und spitzelte den Ball an Werder-Keeper Jaroslav Drobny vorbei ins Tor (26.). Es war Wagners vierter Treffer im dritten Duell in Folge mit seinem Ex-Club.

Zwei Minuten später wäre beinahe das 2:0 für die TSG gefallen: Nach einer Werder-Ecke landete der Ball bei Jeremy Toljan, der über das ganze Feld sprintete, dann aber den mitgelaufenen Nadiem Amiri zu ungenau bediente. Kurz darauf hielt Drobny sein Team im Spiel, als er eine wuchtige Direktabnahme von Niclas Süle über die Querlatte faustete (33.). Von Werder kam nicht mehr viel, ein Schuss von Claudio Pizarro (39.) blieb der einzige auf das Tor von TSG-Keeper Oliver Baumann im ersten Durchgang.

Gnabry belohnt Werder mit dem Ausgleich

16.Spieltag, 21.12.2016 20:00 Uhr

Hoffenheim

Hoffenheim 1:1



Werder Bremen Tore: 1:0 S. Wagner (26.) 1:1 Gnabry (87.)

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Polanski, Toljan - Amiri (82. Atik), Demirbay (66. Schwegler) - S. Wagner, Uth (67. Kramaric)

Werder Bremen: Drobny - Veljkovic, L. Sané (77. Jóhannsson), Moisander - Ro. Bauer, Bargfrede (46. Bartels), S. Garcia - Junuzovic, Gnabry - M. Kruse, Pizarro (90. U. Garcia)

Zuschauer: 29076



Weitere Daten zum Spiel

Nouri reagierte auf die schwache Offensivleistung seines Teams, brachte im zweiten Durchgang Fin Bartels und ließ wieder im 4-4-2 agieren. Doch zunächst dominierten die Gastgeber weiter die Partie: Mark Uth steckte klug auf Amiri durch - Robert Bauer brachte noch einen Fuß dazwischen (52.). Aber Werder näherte sich peu à peu dem Hoffenheimer Tor an. Kruse übersah den besser postierten Gnabry und drosch weit über das Gehäuse (58.), Bartels Distanzschuss war eine sichere Beute für Baumann (60.).

Je offensiver die Norddeutschen spielten, desto anfälliger wurden sie für Konter. Die vergab Hoffenheim jedoch fahrlässig: Drobny klärte gegen Toljan (64.), Lamine Sané war gegen Süle zur Stelle (69.), Andrej Kramaric nutzte einen Drobny-Patzer nicht (75.). Aber auch Werder hatte noch Torgelegenheiten: Gnabry verpasste eine Kruse-Hereingabe knapp (81.). Sechs Minuten später machte es der Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro dann besser: Eine Hereingabe von Santiago Garcia nahm er direkt und traf zum Ausgleich (87.). Beinahe hätte Bartels eine Minute später sogar das 2:1 für Werder erzielt, doch das wäre zu viel des Guten gewesen.

