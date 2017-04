Stand: 02.04.2017 12:27 Uhr

Werder-Held Delaney: Gekommen, um zu bleiben

Werder Bremen hätte vor einigen Monaten ordentlich Kasse machen können. Everton bot für Winterzugang Thomas Delaney einen hohen Millionen-Betrag, obwohl der Däne noch kein Spiel für die Hanseaten bestritten hatte. Sportchef Frank Baumann lehnte ab und darf sich nun in seiner Entscheidung mehr als bestätigt sehen.

Am Sonnabendmittag stand in der englischen Premier League das 228. Merseyside-Derby zwischen dem FC Liverpool und seinem Stadtrivalen FC Everton auf dem Programm. Es nahm ein schlechtes Ende für die "Toffees". Sie unterlagen beim Team des früheren Dortmunder Meistertrainers Jürgen Klopp mit 1:3. Unter den Augen von James-Bond-Darsteller Daniel Craig fehlte Everton nicht nur ein wenig Fortune, sondern auch eine ordnende Hand im Mittelfeld. Ein Stratege. Wäre es nach Coach Ronald Koeman gegangen, hätte Thomas Delaney diese Rolle beim Champions-League-Anwärter eingenommen. Der Niederländer wollte den Dänen in der Winterpause unbedingt in den Goodison Park locken, obgleich der 25-Jährige zu diesem Zeitpunkt gerade vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen gewechselt war und noch kein Spiel für die Hanseaten bestritten hatte.

Baumanns kluge Entscheidung gegen einen Verkauf

Rund neun Millionen Euro sollen die "Toffees" englischen Medienberichten zufolge Werder für Delaney geboten haben. Bremens Sportchef Frank Baumann aber lehnte ab. "Für uns ist das kein Thema. Wir wollen nicht Transfer-Erlöse erzielen, sondern mit ihm die Mannschaft verstärken. Das gibt es überhaupt keine Diskussion", sagte der 41-Jährige der "Bild". Eine kluge Entscheidung, wie sich einmal mehr am Sonnabendnachmittag beim 5:2 der Norddeutschen in Freiburg zeigte. Mit drei Treffern und einer Vorlage war das Bremer Winter-Schnäppchen - kostete nur kolportierte zwei Millionen Euro Ablöse - überragender Mann auf dem Platz. "Den muss man heute hervorheben. Als zentraler Mittelfeldspieler hier drei Dinger zu machen. Und dass neben dem Ganzen, was er ja auch noch macht. Er arbeitet unheimlich viel. Viel besser geht es gar nicht", sagte Angreifer Fin Bartels dem NDR Hörfunk und forderte von Delaney zugleich: "Dafür muss er eigentlich mal einen ausgeben."

Zwei Drinks als Belohnung für drei Tore

Ob der 25-Jährige seinen Teamkameraden auf der Rückfahrt aus dem Schwarzwald in die Hansestadt ein paar Pullen Gerstensaft spendiert hat, ist nicht überliefert. Er hatte nach seiner Gala-Vorstellung lediglich angekündigt, sich am Samstagabend "zwei Drinks mit meiner Partnerin" gönnen zu wollen. Für ein rauschendes Fest inklusive des dazugehörigen Katers am nächsten Morgen war es dann trotz des fünften Sieges aus den vergangenen sechs Partien auch noch ein wenig früh. Denn noch immer hat sich Werder nicht vom Relegationsrang abgesetzt. Dementsprechend nüchtern betrachtete der Held des Tages die Situation: "Ich will noch nicht sagen, dass wir auf dem besten Weg unten raus sind. Denn am Ende holt mich so eine Aussage noch ein."

Coach Nouri: "Er ist ein Winner-Typ"

Es ist neben seiner sportlichen Qualität auch diese Bodenständigkeit und seine Bescheidenheit, die Delaney in kurzer Zeit so ein hohes Ansehen bei den Bremern verschafft haben. "Er hat heute einmal mehr gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Er ist ein Winner-Typ, der den Teamspirit und den unbedingten Willen auf die anderen überträgt. Ich freue mich, dass er mit seinen drei Toren eine super Teamleistung gekrönt hat", wird Coach Alexander Nouri auf "Werder.de" zitiert. Auch Offensivkraft Max Kruse ist voll des Lobes für den Dänen: "Er hat vom ersten Tag an gezeigt, dass auf ihn Verlass ist und er uns weiterhilft. Er lebt es vor, immer 100 Prozent geben zu müssen. Solche Typen brauchen wir."

Stehen die Interessenten bald Schlange?

Der "dänische Jäger" ("Weser-Kurier") hat seinen Marktwert durch überzeugende bis überragende Leistungen binnen weniger Monate erheblich steigern können. Sollten die Hanseaten absteigen, wird der 25-Jährige vermutlich trotz Vertrags bis 2021 nicht zu halten sein. Daran aber verschwenden derzeit weder Werder noch Delaney einen Gedanken. "Ich suche nach nichts. Da gibt es nichts, was mir sagt, ich sollte nicht bleiben", hatte er bereits vor der Freiburg-Partie der "Kreiszeitung Syke" erklärt. Für ihn sei Werder "die richtige Wahl", so der Mittelfeldmann. Das Fußball-Geschäft aber ist bekanntlich äußerst schnelllebig. Und jede weitere Gala-Vorstellung ist auch zugleich ein Empfehlungsschreiben für Vereine, die Delaney mit der Aussicht auf internationale Einsätze und ein Vielfaches seines jetzigen Salärs locken könnten. Ein Verein wie Everton zum Beispiel. Bei den "Toffees" soll der Name Thomas Delaney trotz des gescheiterten Wintertransfers englischen Medienberichten zufolge weiter ziemlich weit oben auf der Einkaufsliste stehen. Ihr Auftritt im 228. Merseyside-Derby zeigte, warum.

