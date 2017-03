Stand: 31.03.2017 15:38 Uhr

Werder: Das wunderbare Gefühl der Sicherheit

Vorne gut, hinten ganz schlimm - dieses Etikett hatte sich Fußball-Bundesligist Werder Bremen über den Zeitraum von mehreren Jahren erarbeitet. Die Diskrepanz in den Leistungen der Defensive und der Offensive führte letztlich dazu, dass die Grün-Weißen in der Tabelle oft lange um den Klassenerhalt bangen mussten, dank der Qualität im Angriff dann aber doch nicht abstiegen. Das Urteil zur fehlenden Balance zwischen den Mannschaftsteilen der Bremer lässt sich aber nicht mehr aufrecht erhalten. Bei Werder hat im Frühjahr 2017 eine Entwicklung eingesetzt. Die Norddeutschen reisen mit der drittbesten Defensive der Rückrunde zum Spiel beim Tabellenachten SC Freiburg an diesem Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Es ist ein neues, wunderbares Gefühl der Sicherheit.

Werder will weiter gewinnen NDR 2 - 31.03.2017 08:49 Uhr Autor/in: Moritz Cassalette Werder Bremen hat zuletzt von 15 möglichen Punkten 13 geholt. Am 26. Spieltag müssen die Bremer nun beim SC Freiburg antreten - ein Gegner, mit dem die Bremer zuletzt gute Erfahrungen gemacht haben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Delaney als ideale Verbindung

In den ersten acht Partien der zweiten Halbserie kassierte das Team von Trainer Alexander Nouri nur acht Tore. In der Hinserie lag der Schnitt mehr als doppelt so hoch - 2,18 Gegentore waren es pro Partie. In den 17 Spielen zappelte der Ball 36 Mal im Netz der Hanseaten. Neben einem stark verbesserten Torhüter Felix Wiedwald, der endlich zu einem Rückhalt geworden ist, agiert nun auch die Abwehr der Grün-Weißen um einiges souveräner.

Als deutlicher Gewinn für das Team hat sich Winter-Verpflichtung Thomas Delaney erwiesen. Der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler stopft im defensiven Mittelfeld gekonnt die Löcher. Er ist eine ideale Verbindung zwischen Offensive und Defensive. Eigentlich spielt der Sohn einer Dänin und eines irischstämmigen US-amerikanischen Vaters lieber im offensiven Mittelfeld. Mit seiner Aufgabe bei Werder hat er sich gleichwohl angefreundet. „Wir haben nicht so viele defensive Mittelfeldspieler. Es sieht aus, als würde ich meine Rolle den Rest der Saison spielen. Solange ich nicht linker Verteidiger spielen muss, ist alles okay“, sagte Delaney dem "Weser-Kurier".

Viele Alternativen in der Offensive

Weitere Informationen 01:44 min Bartels: "Dürfen kein Stück nachlassen" 30.03.2017 21:56 Uhr NDR 2 Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen: Die Bremer waren vor der Länderspielpause außergewöhnlich erfolgreich. Daran wollen sie beim SC Freiburg anknüpfen. Audio (01:44 min)

Für die Offensive gibt es bei Werder schlichtweg viele Alternativen. Auch der Ausfall von Nationalspieler Serge Gnabry infolge von muskulären Problemen dürfte anders aufgefangen werden als dadurch, Delaney vorzuziehen. Fin Bartels oder Florian Grillitsch, der gerade erst zu seinem Länderspiel-Debüt für Österreich gekommen ist, könnten in Freiburg auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen. Gnabry wird aller Voraussicht nach auch am Dienstag im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 nicht dabei sein können. "Wir möchten kein Risiko eingehen. Serge soll sich vollständig erholen, schließlich wartet auf uns eine intensive Endphase", sagte Nouri, dessen Team mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen bis auf Tabellenplatz 13 geklettert ist. Zuletzt gelang ein 3:0 gegen den Zweiten RB Leipzig. Allerdings fehlt in Zlatko Junuzovic (Infekt) ein weiterer wichtiger Spieler. Nouri geht trotzdem mit Zuversicht in die englische Woche: "Wir haben jetzt in kurzer Zeit dreimal die Möglichkeit, einen Schritt weiterzukommen. Das können entscheidende Spiele sein." Für Werder endet die englische Woche am Freitag kommender Woche mit einer Partie bei Eintracht Frankfurt.

So könnte Werder Bremen spielen





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 02.04.2017 | 22:50 Uhr