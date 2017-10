Stand: 30.10.2017 10:15 Uhr

Werder Bremen trennt sich von Trainer Nouri

Aus für Alexander Nouri bei Werder Bremen: Nach zehn Bundesliga-Partien ohne Sieg haben sich die Norddeutschen am Montag von ihrem Cheftrainer getrennt. Die Vorbereitung auf die Partie am kommenden Freitag bei Eintracht Frankfurt wird U23-Coach Florian Kohfeldt übernehmen, teilte der Club mit. "Wir sind der Überzeugung, dass dieses Trainerteam in den kommenden Tagen einen wichtigen Impuls setzen kann und die Verunsicherung in der Mannschaft auflösen kann", erklärte Sportchef Frank Baumann.

Überraschend kommt Nouris Entlassung nicht. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am Sonntag hatte die Vereinsführung ein klares Bekenntnis zu ihrem Coach vermieden. Werder hat in dieser Saison bislang fünfmal unentschieden gespielt, fünfmal verloren und steht auf Tabellenplatz 17. Vor allem die Offensive ist in dieser Spielzeit nur noch ein Schatten ihrer selbst. Erst drei Treffer hat Werder erzielt.

Aus nach 13 Monaten Amtszeit

Für Nouri endet seine Amtszeit in Bremen nach gut 13 Monaten. Er hatte im September 2016 die Bundesliga-Mannschaft von Viktor Skripnik übernommen. Nach Startschwierigkeiten gelang Werder in der abgelaufenen Rückrunde eine Erfolgsserie, die das Team in die Nähe der Europacupränge brachte. Doch am Ende der Spielzeit kassierte die Nouri-Elf vier Niederlagen in Folge und wurde schließlich Achter.

